Gifhorn

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat ein ambitioniertes Ziel im Kampf gegen Corona ausgegeben: Bis Ende des Jahres sollen im Land 2,8 Millionen Impfungen gesetzt werden. Die Stimmung in Arztpraxen und Apotheken ist derweil am Kochen. Sie erleben ein äußerst unerwünschtes Deja vu: Impfstoff-Mangel bremst die Impfkampagne im Kreis Gifhorn ausgerechnet jetzt aus, wo nicht nur kurzentschlossene Ungeimpfte, sondern auch zu boosternde Geimpfte Schlange stehen und auf Termine pochen. Mangels Vakzin-Kapazitäten gibt es auch zum Aufbau der Strukturen mit Schwerpunktpraxen noch nichts Neues.

Apotheker sind in diesen Tagen für die AZ erst zu erreichen, wenn die Dunkelheit ihren gnädigen Vorhang vor das triste Grau des Tages gezogen hat. „Stimmung? Tiefpunkt“, schreibt Ahmed El-Hawari der Redaktion per E-Mail. „Frust überall. Bestellte Patienten müssen abgesagt werden. Telefonieren ohne Ende. Frust auch bei uns, weil mancher seinen Ärger auch bei uns ablässt.“

Hoch gefragt: Fast alle wollen Biontech haben, doch der Impfstoff ist leider wieder knapp geworden. Frust ist auch eine Nebenwirkung bei Ärzten und Apothekern. Quelle: Dirk Reitmeister Archiv

„Von den bestellten Biontech-Mengen sind 60 bis 70 Prozent pro Arzt gekürzt worden“, berichtet der Apotheker aus Wesendorf. „Wir haben zu Spitzenzeiten unbegrenzt Biontech bestellen können.“ Teilweise bis zu 100 Ampullen pro Woche. Momentan seien es drei Ampullen pro Arzt, aus denen jeweils sechs Erst- und Zweitimpfungen beziehungsweise zwölf Booster-Impfungen gezogen werden. Bestellen sollen die Ärzte für die kommende Woche maximal fünf Ampullen. Bekommen würden sie wohl weniger, die exakten Liefermengen standen laut El-Hawari noch nicht fest.

Moderna ist nicht nur laut El-Hawari unbegrenzt verfügbar. Auch sein Kollege Thorsten Stoye aus Gifhorn hat noch keine Deckelung bei diesem für über 30-Jährige genauso guten mRNA-Impfstoff aus den USA festgestellt. In anderen Landkreisen soll es angeblich aber auch bei Moderna schon gedeckelte Lieferungen geben. „Wir merken, dass mehr Impfstoff nachgefragt wird.“ Das übersteige die Menge des Biontech-Stoffs auf dem Markt. Auch er rechnet für kommende Woche noch mit einer Biontech-Deckelung.

Schlange stehen für die Impfung: Ausgerechnet jetzt fehlt es an Biontech-Impfstoff. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Ärztesprecher: „Organisationschaos treibt uns in den Burn-Out“

Dr. Carsten Gieseking, Sprecher des Hausärzteverbandes, ist seit längerem abgenervt und auf 180. „Diese Woche weniger bekommen als bestellt“, stellt er lapidar fest. Für die kommende Woche habe er nicht einmal eine Zusage. „Es ist nicht die Pandemie, die uns zu schaffen macht. Das von Herrn Spahn angerichtete Organisationschaos treibt unsere Helferinnen und uns in den Burn-Out.“

Dr. Ernst Backer aus Gifhorn muss in der kommenden Woche mit noch einmal weniger Biontech klarkommen. 48 Dosen seien es pro Arzt in seiner Gemeinschaftspraxis diese Woche gewesen, er stellt sich auf 30 in der kommenden ein. „Wir haben jeden Tag Nachfrage ohne Ende. Wir tun unser Bestes.“ Im Chat beklagten viele Kollegen, ihren Patienten absagen zu müssen.

Gewaltakt Impfung: „Wir haben auch so schon volle Praxen“

Von „gereizter Stimmung“ unter den Kollegen spricht auch Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung und Hausarzt in Gifhorn. „Dass wir Impftermine annehmen, ist ein Gewaltakt. Wir haben auch so schon volle Praxen.“ Und dann mangele es an der Versorgung mit Impfstoff. Das mache einfach nur noch fassungslos. Wenigstens habe man den Moderna-Bestand aufgestockt. Doch es gebe viele Patienten, die Biontech wollten und deshalb viel Überzeugungsarbeit bänden.

Von Dirk Reitmeister