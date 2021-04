Werden Gifhorner außerhalb des Landkreises an dem Firmensitz ihres Arbeitgebers geimpft? Von solch einem Impftourismus sei dem Landkreis nichts bekannt, teilte Landrat Dr. Andreas Ebel auf Nachfrage der AZ mit.

Ist so ein Impftourismus überhaupt erlaubt? „Personen, die auf Grund einer beruflichen Indikation impfberechtigt sind, können auch im Impfzentrum des Landkreises geimpft werden, in denen sich ihre Arbeitsstätte befindet“, schreibt Ebel in seiner Antwort. Das gelte zum Beispiel bei Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern sowie Beschäftigten in den Alten- und Pflegeheimen. Im Übrigen müssten alle Impfzentren und Ärzte die restriktive Impfverordnung mit ihren Prioritätengruppe einhalten. Derzeit sind in Niedersachsen nur Impfungen in den Gruppen 1 und 2 zulässig.