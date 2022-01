Gifhorn

Das Impfen der Kinder in Gifhorn kommt voran. Die Praxen hängen sich rein – so wie die der Kinderärztinnen Antje Markhardt und Sabine Weisheit. Sie haben in ihrem Urlaub zwischen den Jahren sogar einen Impftag eingeschoben. Das Ziel: 60 Patienten im Alter von fünf bis elf Jahren erstimpfen.

Beim Ausfüllen des Fragebogens vor dem Piks macht Mutti im Wartezimmer einen Scherz gegen die Nervosität. „Bist Du schwanger? Nein.“ Doch eigentlich wirkt ihr neunjähriger Sohn sowieso cool. Er sieht die Impfaktion pragmatisch. „Dann muss ich mich nicht jeden Tag in der Schule testen.“ Die 39-jährige Mutter hat andere Gründe als erstes im Sinn, nämlich den Schutz vor einer Erkrankung. „Weil ich eine Impfung immer besser finde als die Langzeitfolgen.“

Urlaub unterbrochen: In der Praxis der Kinderärztinnen Antje Markhardt und Sabine Weisheit läuft die Impfung der Kinder auf Hochtouren. Quelle: Dirk Reitmeister

„Wenn man nach Süddeutschland guckt, ist es doch häufiger als vorher“, sagt Markhardt über aktuelle Erfahrungen aus anderen Regionen mit schwereren Erkrankungen auch bei Kindern. Mehr als 100 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren haben sie und ihre Kollegin Weisheit bereits geimpft. Heute haben 60 kleine Patienten einen Termin bei ihnen. Es geht Schlag auf Schlag.

Die Gifhornerin, die ihren Namen nicht sagen will wegen Anfeindungen von Impfgegnern an der Schule, und ihr Sohn sitzen nicht lange allein im Wartezimmer. Ein Vater kommt mit Tochter (8) aus einem Sprechzimmer. Jetzt sind 15 Minuten Wartezeit nach der Impfung abzuwarten. Warum lässt er sein Kind impfen? „Ich finde die Frage komisch“, gibt er zurück. „Das ist der gesunde Menschenverstand.“ Wie seine Abstand wahrende Sitznachbarin mit ihrem Sohn führt auch er den Schutz vor einer möglichen Erkrankung an. Auf die Nachfrage der Mutter des Neunjährigen macht die Achtjährige Mut zum Pikser, sie verneint einen Schmerz mit einem Kopfschütteln.

Nächste Impfstoff-Lieferung: „Wir haben mehr bestellt“

200 Impfdosen haben Markhardt und Weisheit Mitte Dezember bekommen, da hatten sie schon mehr als 150 Kinder auf der Warteliste. Auch die beiden Elternteile im Wartezimmer hatten frühzeitig gebucht. Um den Jahreswechsel werde die Lieferung verimpft sein, schätzt Markhardt. Am 10. Januar soll die nächste kommen. „Wir haben auf jeden Fall mehr bestellt.“ Ob diese Menge dann auch kommt, bleibe abzuwarten. Garantiert sei aber, dass die Zweitimpfungen kommen.

Gleich Termine für Zweitimpfung abgemacht

Wenn die 15 Minuten Wartezeit rum sind, geht es nochmal an den Tresen zu Stefanie Simon und Anja Strübing. Die beiden Medizinischen Fachangestellten machen mit den Eltern gleich den Zweitimpfungs-Termin aus, für alle heutigen Kandidatinnen und Kandidaten an einem Samstag im Januar zur möglichst gleichen Uhrzeit, der Einfachheit halber. Die beiden Helferinnen bereiten die Schalen mit den Impfbestecken vor, kleben die Impfaufkleber in den Pass und wuseln hin und her, von einem Sprechzimmer zum Empfangstresen und dann zum nächsten Sprechzimmer. Das Labor muss auch gleich noch erledigt werden.

„Wir sind Mütter und wollen, dass die Pandemie bald vorbei ist“: Anja Strübing (vorn) und ihre Kollegin Stefanie Simon managen am Impftag die Termine für 60 Kinder. Quelle: Dirk Reitmeister

„Danke fürs Aufmachen“: Mutter beschenkt Arzthelferinnen

Eine Mutter reicht eine kleine Aufmerksamkeit über den Tresen. „Danke fürs Aufmachen.“ Das kommt bei den beiden Arzthelferinnen gut an. „Da freuen wir uns sehr“, sagt Strübing. Dass sie und ihre Kollegin als zwei des insgesamt zehnköpfigen Teams den Urlaub unterbrochen haben, war für sie keine Frage. „Wir sind Mütter und wollen, dass die Pandemie bald vorbei ist.“

Angesichts des guten Betriebsklimas falle es nicht schwer, sich freiwillig zu melden, versichert Strübing. Nichtsdestotrotz ist den beiden Chefinnen klar: „Für die Arzthelferinnen ist das eine Belastung.“ Und so ist es nur der eine Tag zwischen Weihnachten und Jahreswechsel. Dafür geht es dann gleich am 3. Januar wieder weiter in die Vollen, sagt Markhardt.

Die nächsten Kinder in Begleitung von Mutti oder Papi stehen vor dem Tresen. Derweil kommt der Neunjährige vom Piks zurück ins Wartezimmer. „War gar nicht schlimm“, sagt er. Die Mutter schmunzelt. „Hab ich Dir doch gesagt.“

Von Dirk Reitmeister