Die mobilen Impfteams haben in Alten- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis Gifhorn die Bewohner und Mitarbeiter gegen das Corona-Virus geimpft. Am Freitag geht’s nun mit der Impfung der über 80-Jährigen, die noch zuhause leben, in der Stadthalle in Gifhorn los. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Impfung und das Impfzentrum zusammengestellt.