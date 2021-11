Gifhorn

Alle, die eine Spritze halten können, sollen impfen? Angesichts überlasteter Arztpraxen und Gesundheitsämter ist nun auch in der Diskussion, dass Apotheker die Impfkampagne unterstützen sollen. Die im Kreis Gifhorn sehen das allerdings eher skeptisch – aus diversen praktischen und rechtlichen Gründen. Einige halten sich mit einer Einschätzung gegenüber der AZ noch zurück.

Impfen sei eine Technik, die erlernt werden will: „Ich selbst habe eine Ausbildung gemacht, um Grippe-Impfungen vornehmen zu dürfen“, sagt Apotheker Ahmed El-Hawari aus Wesendorf. Doch beim Corona-Impfen mit einsteigen? Da winkt er ab. Eine Apotheke sei keine Arztpraxis.

Modellversuch: Grippeschutzimpfungen in Apotheken gibt es in Deutschland schon. Doch sind auch Corona-Impfungen möglich? Die Skepsis in der Fachwelt ist groß. Quelle: David Inderlied dpa Archiv

Und der organisatorische Aufwand wäre enorm, sagt El-Hawari. „Ich brauche einen Raum, der eingerichtet sein muss mit Liege, Sitzplatz und Abgrenzung, am besten behindertengerecht.“ Hinzu komme ein Raum, in dem der Geimpfte 15 Minuten lang unter vorsorglicher Beobachtung warte. Außerdem müsse er alle aus seiner Belegschaft bis hin zu Kurierdienst und Raumpflege auf Masern-Impfung prüfen. Wer das alles aufliste, könne an einer Hand abzählen, dass der Aufwand zu hoch sei.

„Rein pharmazeutisch halte ich das schon für kritisch“, sagt Anna-Maria Blickwede von der Sonnen-Apotheke in Gifhorn. Allein schon das Beratungsgespräch über mögliche Impfreaktionen müsse ein Arzt übernehmen, das könne kein Apotheker. Covid-Impfungen würde sie deshalb den Medizinern überlassen. Stattdessen bietet sie an, dass Apotheken den Arztpraxen die Grippeimpfungen abnehmen sollten, um mit dieser Entlastung Corona-Impf-Kapazitäten zu schaffen. „Grippeschutzimpfung: Dafür wäre ich sofort zu haben.“

Apotheker: Ärzte sollen Angebot nicht als Konkurrenz sehen

Würden es Räume und Personal in Apotheken hergeben, sollten sie beim Corona-Impfen mithelfen, findet Apotheker Burhan Karakas von der Stern-Apotheke in Gifhorn. Er wisse, dass Ärzte das kritisch sehen, doch diese sollten solche Angebote nicht als Konkurrenz ansehen, sondern annehmen angesichts der prekären Ausnahmesituation. „Wir müssen das Impfen beschleunigen. Es muss so schnell wie möglich passieren.“ Seine eigene Apotheke sei dafür zu klein, aber es gebe sicherlich große, die das organisatorisch schaffen würden.

Klare Meinung vom Ärzte-Sprecher

Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, schüttelt den Kopf. Überlegungen, Corona-Impfungen in Apotheken vornehmen zu lassen, bezeichnet er als Schnellschuss. Zwar sei jede Impfung mehr hilfreich und gut, aber bitteschön mit einem Arzt an der Seite des Impflings. „Wenn eine allergische Reaktion auftritt, ist kein Arzt da“, lautet seine Befürchtung im Falle einer Impfung in der Apotheke. „Das halte ich für schwierig.“ Übrigens auch bei Grippeschutzimpfungen. „Die Wahrscheinlichkeit ist gering“, räumt Ehlers ein. „Aber die Gefahr ist da.“

Von Dirk Reitmeister