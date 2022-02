Corona-Impfung: Hier gibt es die nächsten Impftermine

Der Landkreis bietet Impftermine gegen das Coronavirus an – sowohl im neuen Impf-Stützpunkt in der Turnhalle der Lebenshilfe in Gifhorn als auch an zahlreichen Orten im Landkreis verteilt. Wann und wo, erfahren Sie hier – ebenso die speziellen Impftermine für Kinder. Ab sofort gibt’s für Senioren ab 70 Jahren die vierte Impfung.