Gifhorn

Der Start war verhalten, doch jetzt soll es sich beschleunigen: Am Montag erwarten Apotheken und Kinderärzte die zweite Lieferung des Kinderimpfstoffs von Biontech/Pfizer. Seit Mitte Dezember mussten sie mit der ersten Lieferung bei hoher Nachfrage klar kommen. Doch die Versorgung mit Nachschub – vor allem für die Zweitimpfungen – scheint gesichert. Und auch der Landkreis Gifhorn greift nun in die Kinder-Impfkampagne ein.

Seit Mitte Dezember impfen Antje Markhardt und ihre Kollegin Sabine Weisheit in ihrer Gemeinschaftspraxis in Gifhorn auch Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis elf Jahren. Um den Bedarf zu decken, haben sie Sonderimpftage eingerichtet, sogar einen während ihres Praxisurlaubs zwischen Weihnachten und Neujahr. „Bisher haben wir über 200 Kinder in unserer Praxis geimpft“, zieht Markhardt eine Bilanz nach der ersten und bisher einzigen Lieferung des Kinderimpfstoffs.

Zweite Lieferung steht bevor: Die Kinderärztinnen Antje Markhardt (li.) und Sabine Weisheit können die Impfung der Kinder ab Montag fortsetzen. Quelle: Dirk Reitmeister Archiv

Nun soll es endlich weiter gehen. „Wir haben 250 Impfstoffe für die zweite Lieferung bestellt“, sagt Markhardt. Davon seien 150 Impfstoffe zugesagt worden, die zum kommenden Montag geliefert werden sollen. „Zur Zeit stehen mehr als 150 Kinder auf der weiteren Warteliste bei uns.“ Deshalb hoffen sie und ihre Kollegin auf Nachschub in der nachfolgenden Woche.

Da gibt es von den Apotheken bereits positive Signale. „Es wird in einen konstanten Rhythmus übergehen“, sagt Sebastian Friedrichs, Filialleiter der Ise-Apotheke in Gifhorn. Und: „Bislang kriegen wir die Mengen, die die Arztpraxen auch bestellt haben.“

„Wir sind vollumfänglich beliefert worden“, meldet auch Jessica Bösche, die für die Apotheke am Schlosssee in Gifhorn die Impfstoff-Bestellungen koordiniert. Allein ihre Apotheke werde kommende Woche 25 Ampullen mit jeweils zehn Impfdosen an ihre Partner-Praxen ausliefern. Und auch sie versichert: „Das geht ab jetzt in den wöchentlichen Rhythmus.“

Thorsten Stoye von der Aller-Apotheke hat eine 15-prozentige Kürzung zu verzeichnen. „Das ist noch erträglich.“ Gleichwohl hätte er gern seine volle Bestellung verteilt. Auf Kosten von Zweitimpfungen gehen etwaige Kürzungen allerdings nicht, versichern Apotheker und Ärztinnen. Markhardt: „Für die Zweitimpfungen ist die Lieferung garantiert.“

Das hat der Landkreis Gifhorn bei der Kinder-Impfkampagne vor

Der Landkreis Gifhorn verstärkt nun die Impfkampagne bei Kindern und Jugendlichen mit den mobilen Impfteams seines Gesundheitsamts. Diese bieten nun auch Booster-Impfungen für Kinder ab zwölf Jahren und Erstimpfungen für Kinder ab fünf Jahren an, so Landkreissprecher Jan-Niklas Schildwächter.

„Die Termine für die Auffrischungsimpfung in der Altersklasse zwölf bis 17 Jahren können bereits über das Impfportal des Landes Niedersachsen unter www.impfportalniedersachsen.de oder über die Hotline des Landes, Tel (0 800) 9 98 86 65, vereinbart werden.“ Das Gesundheitsamt habe nun auch vermehrt Nachfragen zum Booster dieser Altersklasse registriert.

Erste Impftermine für Kinder beim Gifhorner Gesundheitsamt

Mit dem 17. und 18 Januar stehen auch erste Impftermine für Kinder von fünf bis elf Jahren fest. Weitere Termine organisierten die mobilen Impfteams fortlaufend und je nach Nachfrage. Die Zweitimpfung erfolgt drei Wochen nach der ersten. Eine vorherige Terminbuchung ist zwingend erforderlich, da die Kreisverwaltung mit einem höheren Zeitaufwand für das ärztliche Beratungsgespräch rechnet.

Die Impfung der Kinder nehmen ausschließlich Kinderärzte vor, so Schildwächter. „Eine entsprechende Unterstützung der niedergelassenen Ärzte hat sich die Kreisverwaltung bereits gesichert. Die Termine für die Kinder-Impfungen können in Kürze ebenfalls über das Impfportal gebucht werden.“ Weitere Infos zur Corona-Schutzimpfung gibt es auf der Homepage des Landkreises unter www.gifhorn.de.

Von Dirk Reitmeister