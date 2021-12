Gifhorn

Kinderarztpraxen in Gifhorn haben bereits zahlreiche Namen von Fünf- bis Zwölfjährigen auf ihrer Warteliste stehen, und kommende Woche geht das Impfen mit dem neuen Biontech/Pfizer-Impfstoff für Kinder los. Die Kinderärzte sind auch die ersten Ansprechpartner für Eltern, die sich noch nicht um einen Termin für ihre Sprösslinge gekümmert haben, und stellen sich auf eine große Nachfrage ein.

Seit Mai impft Kinderärztin Antje Markhardt in der Gemeinschaftspraxis mit ihrer Kollegin Sabine Weisheit Jugendliche ab zwölf Jahre. Die Nachfrage habe im Spätsommer eine Welle erreicht, sei dann zum Herbst wieder abgeflaut und habe nun wieder zugelegt, berichtet Markhardt. „Jetzt ist die Nachfrage sehr hoch.“ Zwei Impftage hat die Praxis pro Woche. Dabei wird es nicht bleiben, denn kommende Woche kommen auch die Jüngeren an die Reihe.

Die Gemeinschaftspraxis wird dann fünf Impftage pro Woche haben, erläutert Markhardt. Das bedeutet nicht, dass nur noch geimpft wird und der sonstige Praxisalltag hintenanstehen muss. Das Team will stundenweise die Praxis für Impflinge reservieren. „Wir haben uns verschiedene Modelle überlegt und müssen gucken, wie wir es verteilen.“

So viel Kinder-Impfstoff ist für kommende Woche bestellt

20 Ampullen, die für insgesamt 200 Impfungen reichen, hat Markhardt für kommende Woche bestellt. Es gebe Signale, dass diese Bestellung auch geliefert werde, aber sicher sei das noch nicht. Die Nachfrage ist jedenfalls da: „Wir haben eine lange Warteliste.“ 100 Eltern hätten sich innerhalb von zwei Wochen schon gemeldet. „Das werden wir erst einmal abarbeiten.“ Die Praxis überlege auch, dafür den Urlaub zu unterbrechen.

Der Kinder-Impfstoff kommt nach Gifhorn Kommende Woche treffen die ersten Lieferungen des neuen Kinder-Impfstoffes von Biontech/Pfizer im Kreis Gifhorn ein. „Da sollte gut etwas kommen“, sagt Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Von einer großen Bestellung spricht Apotheker Thorsten Stoye. Kinderärztinnen und -ärzte könnten sechs bis acht Flaschen, die jeweils zehn Impfungen hergeben, bestellen. „Die Frage ist, ob das nicht etwas optimistisch ist“, meint Stoye. Die Lieferung komme nicht wie bei den Erwachsenen am Montag, sondern soll „bis Mittwoch“ erfolgen. „Wie viel wir bekommen, wissen wir noch nicht.“

Wichtig zu bedenken sei für die Eltern, dass der jeweilige Kinderarzt beziehungsweise die Kinderärztin der Kinder die erste Adresse sei, denn nur sie bekommen den Impfstoff für die Kinder. Die Gemeinschaftspraxis von Markhardt und Weisheit nimmt auch noch neue Patientinnen und Patienten auf. „Wir weisen keinen ab.“

Kinder impfen: Das müssen Eltern zum Termin mitbringen

Die Eltern sollten zum Termin nicht nur den Impfpass des Kindes, sondern die selbst herunter geladenen, ausgedruckten und fertig ausgefüllten Einverständnis- und Aufklärungsbögen mitbringen.

Organisationsaufwand in den Kinderarzt-Praxen

Jede Entlastung für ihr Team sei wichtig, sagt Markhardt. Die Helferinnen seien im Stress. „Wir geben uns größte Mühe.“ In den täglichen Praxisabläufen stecke sehr viel Organisationsaufwand. Neben den Impfungen gebe es zuhauf Akutbehandlungen etwa wegen Infektionen mit dem RS-Virus, das die Kinder und ihre Mediziner seit dem Sommer in Atem hält. Hinzu kämen die Routine- und Präventionsleistungen. Bereits diese trenne man im Tagesablauf voneinander, um das Aufkommen in den Praxisräumen zu entlasten. Dazu müssten Eltern sogar in den Autos warten. Sie werden per brummender und blinkender Signalempfänger aufgerufen.

Von Dirk Reitmeister