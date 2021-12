Corona-Impfstoff: Ärzte und Apotheker aus Gifhorn melden mehr Lieferungen

Gifhorn

Ärzte und Apotheker im Kreis Gifhorn klingen aktuell optimistischer im Kampf gegen Corona. Hier und da sind deutlich größere Lieferungen an Impfstoffen eingetrudelt. Ein Lichtblick. Aber: Mehr geht immer.

„Die Impfstofflieferung ist besser“, bestätigt Dr. Klaus-Achim Ehlers, Hausarzt und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Gifhorn. Habe er in der vorigen Woche noch vier Flaschen Biontech – genug für 24 Erstimpfungen oder 48 Boosterimpfungen – und etwa zehn Flaschen Moderna erhalten, seien es in dieser bereits 20 Flaschen Biontech und 30 Moderna, die sogar für 300 Erstimpfungen beziehungsweise 600 Boosterimpfungen reichen. „Ich habe keine Angst mehr.“ Die Signale stünden auf mehr Impfstoff in der kommenden Zeit.

Mehr Biontech: Die Kürzungen des beliebten Impfstoffs sind laut Apotheker Thorsten Stoye nicht mehr so erheblich wie in der vorigen Woche. Quelle: Dirk Reitmeister Archiv

Auch Dr. Ernst Backer musste sich in dieser Woche nicht so sehr über stockende Impfstofflieferungen ärgern. „Mein subjektiver Eindruck ist, dass es wieder in Gang kommt.“ Konnte er in der gesamten vorigen Woche nur 100 Patienten den Pieks verpassen, sind es in dieser Woche doppelt so viele. Er hat sogar einige Termine auf den Samstag gelegt, auch der Samstag eine Woche später sei mit Terminen belegt. Offenes Impfen finde dabei nicht statt. „Wir arbeiten nur unsere Liste ab.“

Weniger Erkältungen – mehr Zeit für Corona-Impfungen

Sonderschichten am Wochenende: „Dazu haben wir Gott sei Dank unsere Mitarbeiterinnen motivieren können“, sagt Backer. Das könnte auch an einer Entlastung an anderer Stelle liegen: Es gebe aktuell weniger grippale Infekte. „Diese Welle hat sich beruhigt“, sagt auch Ehlers. Das entlaste den Alltag in der Praxis, der aber immer noch durch Stress und Warteschlangen geprägt sei.

Der Kinder-Impfstoff kommt nach Gifhorn Kommende Woche treffen die ersten Lieferungen des neuen Kinder-Impfstoffes von Biontech/Pfizer im Kreis Gifhorn ein. „Da sollte gut etwas kommen“, sagt Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Von einer großen Bestellung spricht Apotheker Thorsten Stoye. Kinderärztinnen und -ärzte könnten sechs bis acht Flaschen, die jeweils zehn Impfungen hergeben, bestellen. „Die Frage ist, ob das nicht etwas optimistisch ist“, meint Stoye. Die Lieferung komme nicht wie bei den Erwachsenen am Montag, sondern soll „bis Mittwoch“ erfolgen. „Wie viel wir bekommen, wissen wir noch nicht.“

Ärzte zur Impfstoff-Lieferung: Von Biontech dürfte es mehr sein

Euphorie bricht dennoch nicht aus. „Biontech würden wir lieber in größeren Mengen haben“, räumt Ehlers ein. Auch Dr. Carsten Gieseking aus Müden, Sprecher des Hausärzteverbandes, sieht immer noch zu wenig Biontech geliefert. Apotheker Ahmed El-Hawari aus Wesendorf meldet eine Kürzung der Biontech-Lieferung für Arztpraxen um 75 Prozent.

Sein Kollege Thorsten Stoye aus Gifhorn bestätigt Kürzungen. „Die sind aber nicht mehr mit denen der vorigen Wochen vergleichbar.“ Bestellten Praxen in der vorigen Woche fünf Flaschen Biontech pro Arzt, hätten sie im Durchschnitt drei bekommen. In dieser Woche seien es vier gewesen. Kommenden Dienstag könne er für die Woche vor Weihnachten bestellen. Wie viel dann kommen werde, sei aber unklar.

Kampf gegen Corona: Inzwischen mehr Akzeptanz für Moderna

Laut beiden Apothekern gibt es von Moderna, das für Erwachsene ab 30 Jahre empfohlen wird, so viel, wie die Ärzte haben wollen. Inzwischen lasse der Diskussionsbedarf mit den Patienten auch nach: „Im Großen und Ganzen lassen sich die Leute mit Moderna impfen“, sagt Backer. Es sei nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit nötig. Das stellt auch Ehlers vermehrt fest. „Die Menschen verstehen, dass Moderna und Biontech ähnlich sind.“

Von Dirk Reitmeister