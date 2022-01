Gifhorn

Skepsis im Kreis Gifhorn zur Mitte März in Kraft tretenden berufsspezifischen Impfpflicht: Sie trifft mit der Pflege eine Branche, die nach eigenen Angaben sowieso eine hohe freiwillige Impfquote hat, sich aber auch nicht einmal kleinste Verluste im von der Pandemie sowieso schon geschlauchten Personal leisten kann. Die Sorge ist groß, dass einige Beschäftigte sich eher einen neuen Job suchen, als sich impfen zu lassen.

Vor fast acht Jahren lag Sandro Pietrantoni in der Gifhorner Fußgängerzone am Boden. Der DRK-Vorstand demonstrierte 2014 in einer öffentlichkeitswirksamen Aktion „Pflege am Boden“ mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegen die Arbeitsbedingungen und für mehr Vergütung von den Kassen. Zu den damals schon kritisierten Bedingungen kommt nun die Impfpflicht hinzu. „Die besondere Schwierigkeit ist, dass jeder Beschäftigte, der das DRK aufgrund der Impfpflicht verlassen muss, ein Verlust ist. Hier wurden seitens der Politik auch weiterhin nicht die Rahmenbedingungen verbessert, um mehr Menschen dazu zu bewegen, sich für eine Beschäftigung im Gesundheitswesen zu entscheiden.“

Pflege am Boden: Schon 2014 gab es einen Protest-Flashmob zum Thema Arbeitsbedingungen in der Gifhorner Fußgängerzone. Quelle: Michael Franke Archiv

Allein in der Altenpflege seien 560 Beschäftigte des DRK-Kreisverbandes betroffen. Auch wenn die Impfquote bei 95 Prozent liege – von den weiteren 117 Kräften im Rettungsdienst seien 99 Prozent geimpft –, drohe der Verlust dringend benötigter Kräfte. „Ein sehr geringer Teil der Belegschaft lehnt eine Impfung kategorisch ab, ein weiterer sehr geringer Teil hat medizinische, ethische oder religiöse Vorbehalte oder Unsicherheiten“, sagt Pietrantoni. Zudem warteten einige auf alternative Impfstoffe, etwa von Novavax.

Nur wenige freiwillige Arbeitssuchend-Meldungen hat die Arbeitsagentur in Helmstedt für den Kreis Gifhorn im Pflegebereich festgestellt, so Sprecherin Wiebke Saalfrank. Doch sie kann sich aktuell auf statistische Zahlen von Mitte Dezember beziehen, drei Tage nach dem Impfpflicht-Beschluss. „Daher können wir rein quantitativ leider noch keine Aussagen treffen, wie viele Menschen sich aus dieser Branche arbeitssuchend gemeldet haben für Januar.“

Impfpflicht in der Pflege: So setzt das Gesundheitsamt sie um Vom 15. März an entscheidet unter Umständen das Gifhorner Gesundheitsamt über die berufliche Zukunft von Pflege-Bediensteten. Dann greift die Impfpflicht in dieser Branche. Landkreis-Sprecher Jan-Niklas Schildwächter erläutert die Umsetzung. Zunächst müssen die Beschäftigten dem Arbeitgeber bis spätestens 15. März nachweisen, ob sie immunisiert sind oder sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen. Als Immunisierung gilt eine vollständige Impfung oder ein (noch) gültiger Genesenennachweis. Eine Booster-Impfung ist nach derzeitigem Stand nicht erforderlich. Vergleichbares gilt für freiberuflich Tätige beziehungsweise Selbstständige, die in Ausübung ihrer Tätigkeit mit vulnerablen Personen in Kontakt kommen. Ab 16. März müssen Einrichtungen, Unternehmen und Dienstleistende dem Gesundheitsamt mitteilen, wer keine oder zweifelhafte Nachweise eingereicht hat. Die Mitteilungen laufen ausschließlich über ein spezielles Meldeportal, das sich noch im Aufbau befindet. Nach Erhalt der Mitteilung leitet das Gesundheitsamt ab 16. März ein reguläres Verwaltungsverfahren gegen die Betroffenen ein und hört sie dazu an, damit diese sich innerhalb einer Frist erklären und/oder Nachweise nachreichen können. Das Gesundheitsamt kann ein Betretungsverbot oder ein Tätigkeitsverbot aussprechen. Bis 15. März müssen die Beschäftigten vollständig geimpft oder genesen sein, eine weitere Kulanz darüber hinaus gibt es nicht.

Im Helios-Klinikum Gifhorn läuft aktuell eine Abfrage unter allen Beschäftigten zum Impf- oder Genesenenstatus, teilt Sprecherin Lisa Iffland mit. „Bislang sind uns keine Kündigungen aufgrund der anstehenden Impfpflicht bekannt. Wir sind zuversichtlich, dass die Ausfälle, die gegebenenfalls durch die Impfpflicht entstehen, gering bleiben und wir sie durch Neueinstellungen kompensieren können.“ Das Klinikum begrüße alle Maßnahmen, die das Infektionsgeschehen weiter eindämmen.

Impfpflicht in der Pflege: Das sagt die Gewerkschaft

„Wir rufen unsere Kolleginnen und Kollegen dazu auf, sich impfen zu lassen“, so Jan Bruno Gerkens von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. „Schon alleine aus Arbeitsschutzgründen halten wir das für sinnvoll.“ Doch die Impfpflicht-Debatte sei eher unglücklich. „Denn sie erzeugt das Bild, dass die Kolleginnen aus den Einrichtungen weniger umsichtig seien als in anderen Bereichen.“ Dem sei keinesfalls so. „Die Beschäftigten im Gesundheitssystem tragen die Hauptlast der Pandemie. Trotz vieler Versprechungen der Politik hat sich an den Arbeitsbedingungen kaum etwas verbessert.“ Die Debatte komme deshalb nicht gut an. Dass viele von sich aus kündigen würden, glaubt Gerkens „für unseren Bezirk“ aber nicht.

Bedeutet ein Tätigkeitsverbot in der Pflege auch eine Kündigung?

Pietrantoni hätte sich eher eine allgemeine Impfpflicht gewünscht. Dann würden die Pflege-Beschäftigten nicht in Branchen getrieben, wo sie einer Impfpflicht aus dem Wege gehen könnten. Ähnlich formuliert es Ingetraut Steffenhagen, Sprecherin der Dachstiftung Diakonie, die die Impfquote unter ihren 320 Beschäftigten in den Gifhorner Häusern wie dem Christinenstift mit 93 Prozent angibt. „Die einrichtungsbezogene Impfpflicht wird sich nur durchsetzen und halten lassen, wenn die allgemeine Impfpflicht tatsächlich kommt.“ Die Diakonie will ihr zufolge verhindern, dass ein Tätigkeitsverbot eine Kündigung nach sich zieht: „Falls ein solches Verbot seitens des Gesundheitsamtes ausgesprochen wird, bemüht sich die Dachstiftung Diakonie um alternative Einsatzmöglichkeiten.“

Von Dirk Reitmeister