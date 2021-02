Immer mehr Gifhorner schaffen in Corona-Zeiten Haustiere an. Vor allem Hundewelpen sind sehr gefragt. So sehr der Tierschutzverein Gifhorn das nachvollziehen kann, so drastisch geht er nun mit einem Appell an die Öffentlichkeit. Und auch ein Hundeexperte findet deutliche Worte zu dem Corona-Trend.