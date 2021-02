Landkreis Gifhorn

Dieser Corona-Trend macht auch vor dem Landkreis Gifhorn nicht Halt: Immer mehr Menschen legen sich Haustiere zu. Vor allem auf dem Hundewelpen-Markt sei „ganz viel los“, weiß Lars Oldag, Mitinhaber des Tierzentrums Gifhorn. Weshalb er das „böse Erwachen“ fürchtet, erklärt er auch.

Na klar, Welpen haben so ihren Reiz, weiß Oldag. Aber sie benötigten eben auch viel Aufmerksamkeit und Training, damit die Chemie zwischen Mensch und Vierbeiner stimme. Und da fängt seit Wochen schon das Problem an. Hundeschulen müssen bis mindestens 7. März geschlossen sein, selbst Einzeltraining im Freien sei verboten.

Sorge, dass Welpen Falsches erlernen

30 bis 40 Anfragen von frisch gebackenen Welpen-Besitzern kämen laufend rein. Das schrittweise Training, inklusive Gehorsams- und Verhaltenstraining in der Stadt, dürfen Oldag und Kollegen jedoch nicht anbieten. „Ich habe die Sorge, dass nun einige den Tieren unbewusst Falsches beibringen. Und irgendwann sagt man dann, dass man sich das nicht so mit einem Hund vorgestellt hat – und dann geht es zum Tierheim.“

Ihm wäre es lieber gewesen, der Züchterverband hätten ein Zuchtverbot erlassen, damit es erst gar nicht zu dem Boom bei Welpen gekommen wäre. So schön ein Vierbeiner gerade jetzt im Home-Office oder bei der Familienzeit zu Hause sei, es gebe auch eine Zeit nach Corona. „Und dann sind alle Hunde verwöhnt, weil immer jemand da war.“

„Tiere sind nicht nur ein Zeitvertreib in Pandemiezeiten“

Genau diese Sorgen von Oldag hat auch der Tierschutzverein Gifhorn, der ein wachsendes Interesse an Haustieren in Corona-Zeiten bemerkt. Grundsätzlich sei das ja erfreulich, aber Vorsitzende Andrea Reichstein warnt vor einer allzu leichtfertigen Anschaffung. Tiere seien „nicht nur ein Zeitvertreib in Pandemiezeiten, sie sind eine Verantwortung fürs Leben“, sagt Andrea Reichstein. „Bisher wurden nur vereinzelt Tiere im Tierheim abgegeben. Die Sorge vor einer Abgabewelle von unüberlegt beim Züchter oder im Zoofachhandel gekaufter Tiere ist jedoch groß.“

So verführerisch einfach ein Tierkauf über Online-Angebote auch aussehe, so viele Gefahren sieht der Tierschutzverein Gifhorn auch dabei. Gerade Welpen stammten aus Vermehrerzuchten in Osteuropa, wo die Bedingungen qualvoll für die Tiere sei. Da würde der Nachwuchs viel zu früh vom Muttertier getrennt. Viele seien krank, auch Sterbefälle seien bekannt. „Die Verkäufer hinter den Anzeigen bleiben anonym und sind nach der Übergabe nicht mehr auszumachen.“ Die Tierschützer appellieren daher an jeden Interessenten, kein Tier über eine Anzeige im Internet zu kaufen.

Das Tierheim sucht die beste Lösung für Mensch und Tier

Wer es dennoch versuche und unliebsame Erfahrungen mache, soll das dem Veterinäramt oder im Notfall der Polizei melden. Auch Tierhalter, deren Welpen nach dem Kauf erkranken, sollten diese Fälle melden. „Wir können nur dazu raten, sich bei der Entscheidung für ein Tier Zeit zu nehmen und sich eingehend zu informieren.“ Das Tierheim checke bei jeder Entscheidung, ob die Adoption für Mensch und Tier jeweils sinnvoll sei.

Von Andrea Posselt