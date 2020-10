Gifhorn

Die Stadt Gifhorn muss wegen der Corona-Krise gerade ihre Finanzen komplett neu sortieren. So einige Einnahmequellen brechen ziemlich massiv ein - ein Ausreißer nach oben ist jedoch die Hundesteuer. Hier meldet die Verwaltung sogar, dass der zu erwartende Ansatz erhöht werden kann. Denn: Plötzlich ist die Zahl der gemeldeten Hunde auf weit über 2400 angestiegen. Zum Jahresende 2019 waren es nur 2346. Woran das wohl liegen mag? Da können die Experten im Rathaus nur vermuten, was die Zunahme im ersten Halbjahr 2020 bewirkt haben könnte - mehr Menschen seien derzeit zu Hause und legen sich offenbar in Corona-Zeiten einen Vierbeiner zu.

„Das Internet ist voll mit Hunden“

Damit könnte die Verwaltung richtig liegen, meint Stefanie Söchtig, Leiterin des Tierheims Ribbesbüttel. „ich würde das auch auf Corona schieben. Das Internet ist voll mit Hunden, die Leute hatten und haben Zeit. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass einige Menschen ihren Hund wegen Corona in andere Hände vermittelt haben.“ Für die Vermittlung im Tierheim gelte die erhöhte Nachfrage jedoch nicht, so Stefanie Söchtig. „Bei uns im Tierheim läuft die Vermittlung „normal“ und unabhängig von Corona. Wir haben nicht mehr und nicht weniger Vermittlungen, als vor der Pandemie.“

13 000 Euro an Mehreinnahmen bei Hundesteuer

Für die Stadt, die wegen Corona zum Teil mit Millionen-Einbußen bei Steuereinnahmen rechnen muss, bedeutet der plötzliche Hunde-Zuwachs sogar mehr Einnahmen als ursprünglich geplant. War man für 2020 von 207 000 Euro ausgegangen, so liegt die kalkulierte Hundesteuer nun bei 220 000 Euro.

Laut der städtischen Hundesteuersatzung beträgt der jährliche Steuersatz für den ersten Hund 78 Euro, für den zweiten Hund 144 Euro, für jeden weiteren Hund 156 Euro und für jeden gefährlichen Hund 600 Euro. Das Tragen der Steuermarke ist außerhalb der eigenen Wohnung und des eigenen Grundstückes Pflicht, ein Verstoß kann mit einem Bußgeld geahndet werden, teilt Annette Siemer, Sprecherin der Verwaltung mit.

