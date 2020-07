Landkreis Gifhorn

Corona hat den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Gifhorn komplett ausgebremst. Beispiel Bahn: Erixx und Metronom melden, dass während des Shutdowns die Passagierzahlen um rund 90 Prozent eingebrochen sind. „Inzwischen hat sich das auf 50 Prozent verbessert, aber noch haben wir keine stabile Entwicklung. Man noch nicht einmal sagen, an welchen Wochentagen wie gefahren wird“, sagt Pressesprecher Björn Pamperin. Aktuell können der leichte Anstieg vermutlich eher dem Freizeitverkehr in den Ferien zugeordnet werden. Nach den Ferien werde sich dann zeigen, inwieweit Home Office und andere Corona-Regelungen sich auf die Zug-Nutzung auswirken.

Maskenpflicht bleibt in Bus und Bahn

Nach wie gelten bei Erixx und Metronom weiter feste Regeln, wie Sitzen am Fensterplatz, freier Platz zum Gang hin sowie das durchgängige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. „Die Maskenquote liegt bei bis zu 98 Prozent“, lobt Pamperin die Disziplin der Kundschaft. „Sehr wenig“ habe Personal bislang einschreiten müssen. Auf jeden Fall werde das klare Prinzip vertreten: Ohne Maske fährt niemand Zug. Damit hat sich dann auch das Thema essen und Trinken während der Fahrt erledigt. Darauf sollten Passagiere alleine schon „aus Eigenschutz verzichten“.

Mobile Reinigungsteams in Zügen

Vorsorglich würden bei beiden Bahnstrecken-Betreibern mobile Reinigungsteams in engeren Taktungen als sonst üblich unterwegs sein, so Pamperin weiter. Alle Klimaanlagen seien überprüft und so eingestellt, dass sie für 70 Prozent Frischluftanteil in den Waggons sorgen. Weniger Fahrscheinkontrollen hätten die Bahnbetreiber in den letzten Wochen gemacht. „Aber die meisten kaufen Fahrkarten“, berichtet der Pressesprecher von Erixx und Metronom.

Von schweren Zeiten weiß auch Stephan Heidenreich, Geschäftsführer der VLG, zu berichten. Er schätzt, dass zur schlimmsten Corona-Phase die Fahrgastzahlen bis auf 10 Prozent gesunken sind. Die Erklärung liegt auf der Hand: Die VLG sorgt größtenteils für den Schulbusverkehr im Landkreis, der brach mit der Schulschließung Mitte März komplett zusammen. An normalen Schultagen transportiert die VLG rund 30 000 Menschen. Zusätzliches Minus sei etwa durch Berufstätige eingefahren worden, die im Home Office arbeiten oder gearbeitet haben. Was Heidenreich auch beobachtet: „Viele fahren derzeit lieber Fahrrad.“ Jetzt habe die VLG gerade einmal so 50 Prozent der üblichen Passagierzahlen erreicht. Heidenreichs Prognose: „In einem Jahr werden wir die alten Zahlen vielleicht wieder erreichen.“

Polizei-Einsatz wegen Masken-Gegner in Nachbarstadt

Stichwort Corona-Regeln: Auch für VLG-Kunden besteht weiter Masken-Pflicht. Hier habe es im Landkreis bislang „wenig Diskussionen“ gegeben. Aber der VLG-Geschäftsführer nimmt in letzter Zeit einen traurigen Trend wahr. „Es gibt einige, die nun glauben, sich darüber hinweg setzen zu können.“ Bei Touren in die Nachbarstädte gebe es eher Probleme, sogar schon einen Polizei-Einsatz, weil die Diskussion eskalierte. Inzwischen sind alle Busse der VLG mit Plexiglasscheiben beim Fahrer ausgestattet, deshalb ist nun wieder der Einstieg wie in Vor-Corona-Zeiten vorne. Übrigens: Auch Fahrschein-Kontrollen finden wieder in normalem Rhythmus statt.

