Landkreis Gifhorn

Das RKI hat für den Landkreis Gifhorn am frühen Dienstagmorgen acht weitere positive Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage beträgt 203, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 115,0. Das Gesundheitsamt hat im Laufe des Montags 272 weitere Tests vorgenommen. In drei Alten- und Pflegeheimen gibt es noch insgesamt 24 aktive Corona-Fälle: DRK Pflegewohnhaus in Calberlah, Haus Empatica in Osloß und Seniorengut Sonnenheide in Groß Oesingen.

Nach wie vor liegen im Helios-Klinikum in Gifhorn fünf Covid-19-Patienten auf Intensivstation – Stand Dienstagmorgen –, von denen drei beatmet werden. Laut Helios liegen sechs Covid-19-Patienten auf der Intermediate-Care-Überwachungsstation, weitere acht auf Normalstation.

Von der AZ-Redaktion