Corona: Im Kreis Gifhorn gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus

Gifhorn

Die Zahl der an oder mit dem Corona-Virus verstorbenen Bewohner des Landkreises Gifhorn ist um eine weitere Person auf jetzt 149 gestiegen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, handelt es sich um eine Person, die zur Gruppe der älteren Mitbürger gehört.

In den Einrichtungen ist es zu zwei Neuinfektionen gekommen, aktuell gibt es 25 Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen. Betroffen sind in Gifhorn das Christinenstift, in Wittingen das Heinrich-Warnecke-Haus, in Osloß das Haus Empatica, in Meinersen der ambulante Pflegedienst der Diakonie, in Meine die Seniorenresidenz sowie in Schwülper das Haus an den Meerwiesen.

Derzeit keine freien Intensivbetten im Gifhorner Klinikum

Insgesamt vermeldet das Landesgesundheitsamt 16 Neuinfektionen für den Landkreis, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen beträgt 70, die 7-Tage-Inzidenz liegt wie bereits am Vortag bei 39,7. Das Gesundheitsamt hat 56 Tests binnen eines Tages vorgenommen – seit Beginn der Pandemie damit 16 430. Laut DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts stehen aktuell wieder nur zehn Intensivbetten im Gifhorner Helios-Klinikum zur Verfügung, von denen zwei mit Covid-19-Patienten belegt sind – freie Intensivbetten gibt es nicht. Helios-Sprecherin Lisa Iffland begründete auf AZ/WAZ-Anfrage die Schwankungen bei den zur Verfügung stehenden Intensivbetten mit den vorhandenen Räumlichkeiten, dem Personal und verfügbaren Beatmungsgeräten.

