Gifhorn

Im Kreis Gifhorn sind die ersten gefälschten Impfausweise aufgetaucht. Seit etwa drei Wochen ermittelt das Fachkommissariat 3 der Polizei, zuständig für Betrug.

Auf der Hut ist Thorsten Stoye schon lange. „Wir haben das Vier-Augen-Prinzip“, sagt der Apotheker aus Gifhorn. Wenn es darum geht, digitale Impfzertifikate zu erteilen, schaut er nicht allein auf den Impfausweis, den der Kunde ihm reicht. „Wir gucken hin – mit Personalausweis-Überprüfung.“ Und sei irgendetwas unklar, werde es zunächst geklärt. Untergekommen ist Stoye und seinem Team bislang noch kein Fake-Heftchen. In der Kollegenschaft ist das aber schon vorgekommen.

Viele Impfausweis-Fälschungen fliegen hier auf: Vor allem Apotheken können feststellen, ob ein Dokument echt ist oder nicht. Quelle: Sven Hoppe dpa Archiv

Ein halbes Dutzend einzeln eingetütete Impfausweise fächert Kriminalhauptkommissar Thorsten Dräger, Leiter des Fachkommissariats 3, auf dem Tisch auf. Alles Fälschungen. Die meisten von ihnen sind bei Apotheken aufgeflogen. Es gab aber auch andere Gelegenheiten, ihnen auf die Schliche zu kommen. Darauf gehen Dräger und Polizeisprecher Christoph Nowak aus ermittlungstaktischen Gründen nicht näher ein. Sie wollen auch künftig noch falsche Impfausweise einkassieren, weil die Täter Fehler machen, die ihnen noch nicht klar sind.

Gastronomie: Falsche Impfausweise nicht zu erkennen

Vor allem der Gastronomie werden Impfausweise präsentiert, um problemlos in Restaurant, Bar oder Disko zu kommen – auch bei 2G. Doch von der Branche ist eine Aufdeckung von Fälschungen kaum zu erwarten. „Damit sind wir überfordert“, sagt Albert Harder, Geschäftsführer des Dehoga-Kreisverbands. Auch Rainer Balke vom Dehoga-Landesverband winkt ab. „Das ist nicht so wie bei gefälschten Geldscheinen.“ Bei denen fühle man häufig das minderwertige Papier sogleich. Doch bei Impfausweisen habe der Gastronom keine Chance zu erkennen, ob sie echt sind. Die seien eben nicht fälschungssicher.

Ermittlungen gegen Mediziner aus dem Kreis Gifhorn laufen Noch nichts Neues gibt es bei der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu den Vorwürfen gegen eine Gemeinschaftspraxis im Kreis Gifhorn, falsche Impfausweise ausgestellt zu haben. „Es sind umfangreiche Ermittlungen“, sagte Sprecherin Christina Wotschke auf wiederholte AZ-Anfrage in der Sache. Es gebe viele Akten durchzuarbeiten. „Es wird noch einige Monate dauern“, prognostiziert Wotschke. Die Mediziner einer Gemeinschaftspraxis im Kreis Gifhorn flogen im Juli auf. Sie sollen falsche Corona-Impfausweise ausgestellt haben – und zwar in „größerem Umfang“, wie es damals hieß. Außerdem soll es in der Praxis Schein-Impfungen gegen Masern gegeben haben. Kochsalzlösung statt Impfstoff: Diese vermeintlichen Masern-Impfungen brachten seinerzeit nach einer anonymen Anzeige den Stein ins Rollen. Gegen die Ärzte wird den Angaben zufolge wegen gewerbsmäßigen Betrugs, der Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse und Körperverletzung ermittelt. Im Falle einer Verurteilung droht allein wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Betrugs eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.

Welches Klientel mit den falschen Dokumenten aufgefallen ist, dazu will Nowak sich nicht näher äußern. Die Ermittlungen stünden am Anfang. Nur so viel: Die Leute seien bereit gewesen, einen niedrigen dreistelligen Betrag für die falschen Impfausweise hinzulegen. „Das ist kein Kavaliersdelikt.“ Und so werde die Polizei dem nicht nur deshalb nachgehen, weil gerade die Infektionszahlen wieder drastisch ansteigen.

Polizei: Fälschungen werden strafrechtlich verfolgt

Bei allen juristischen Diskussionen um die strafrechtliche Würdigung der Fälschung von Impfausweisen versichert Dräger: „Das wird weiterhin verfolgt. Da gibt es keine zwei Meinungen.“ Die Staatsanwaltschaften seien da hinterher.

Rechtliche Fragen für seine Branche sieht Apotheker Stoye als noch zu klären an. Etwa ob sich Apothekerinnen und Apotheker wegen Datenschutzverletzungen strafbar machen, wenn sie falsche Impfausweise melden. Dass angesichts des steigenden Drucks auf Ungeimpfte die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass auch er bald Alarm schlagen muss, vermag er noch nicht einzuschätzen. Darauf vorbereitet sei er aber.

Von Dirk Reitmeister