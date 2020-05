Frauenhaus-Chefin sorgt sich um misshandelte Kinder

Gifhorn

Die Corona-Pandemie hat vielen Familien in den vergangenen Wochen Hausarrest erteilt. Sie leben in beengten Wohnverhältnissen und müssen mit Home Office und ohne Schule und Kita klar kommen. Trotzdem verzeichnet das Frauenhaus in Gifhorn – entgegen allen Befürchtungen – keine ansteigende Welle der Gewalt bei Frauen. „Da gibt es wohl eher ein Stadt-Land-Gefälle“, meint Hella von Wedemeyer, Leiterin des Zufluchtshauses in Gifhorn. „Sorgen machen mir aber die Kinder, die misshandelt werden“, sagt sie.

Hohe Dunkelziffer

Sie vermutet in diesem Bereich eine hohe Dunkelziffer, denn: misshandelte Mädchen und Jungen meldeten sich nicht und sie wüssten auch nicht, wo sie Hilfe finden. „Dazu fehlt im Moment auch noch die Sozial-Kontrolle durch Kindergarten und Schule, es war ja alles wochenlang geschlossen“, sagt die Leiterin des Zufluchtshauses. Die ganze Familie zu Hause – „da sind Eltern schnell genervt“ – meint von Wedemyer. „Es gibt keinen Ausgleich, keinen Sport, man schreit sich an, und das geht allen schnell auf den Keks.“ Und dass Kinder von den Eltern in der Wohnung unterrichtet werden, „ist auch nicht gerade förderlich für die Eltern-Kinder-Beziehung“, meint sie.

Anzeige

Beengte Situation

Die Leiterin des Zufluchtshauses erlebt beengte Situationen täglich im Zufluchtshaus, sie beschreibt den Ist-Zustand: „Bei uns wohnen zurzeit fünf Frauen und acht Kinder, darunter drei Schüler“, berichtet sie. „Wir versuchen, sie mindestens eine Stunde am Tag zu unterrichten.“ Die Kinder haben seit Wochen keine Schule, „sie toben hier durch das ganze Haus“, erzählt sie weiterhin und weist dabei auf die räumliche Enge hin. „Die Frauen haben nur ihr Zimmer, sie teilen sich mit allen anderen die Küche und das Bad, und das Außengelände ist auch nicht groß.“ Anlass für von Wedemeyer, sich grundsätzlich Gedanken zu machen. „Es ist viel in Bewegung. Wir denken über ein neues Konzept nach.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Multi-Problem-Lage

1993 – vor fast 30 Jahren – wurde das Zufluchtshaus in Gifhorn gegründet. Der Anlass für Frauen mit ihren Kindern dort Schutz, Beratung, und Hilfe zu suchen, hat sich laut von Wedemeyer während dieser 28 Jahre „grundsätzlich aber nicht verändert“. Sie spricht für die heutige Zeit eher von einer „Multi-Problem-Lage“ und nennt dazu ein Beispiel. Danach komme eine misshandelte Frau mit ihren drei Kindern wegen häuslicher Gewalt ins Zufluchtshaus. „Die Frau ist mit den Kindern geflüchtet, der gewalttätige Mann arbeitet einfach weiter, er zahlt auch keinen Unterhalt“, schildert sie ein mögliches Szenario. Frau und Kinder werden laut von Wedemeyer aus Sicherheitsgründen in einem Zufluchtshaus in einer anderen Stadt untergebracht. „Damit verlieren sie alles – Freunde, Bekannte, soziales Umfeld.“

So ist das Frauenhaus erreichbar Das Frauenhaus in Gifhorn bietet seit 27 Jahren Beratung und Unterstützung für misshandelte Frauen mit ihren Kindern an. Drei Mitarbeiterinnen arbeiten in dem Zufluchtshaus, das Platz für acht Frauen und sechs Kinder bietet. Laut Leiterin Hella von Wedemeyer bewohnt jede Frau mit ihren Kindern ein eigenes Zimmer. Sucht eine Frau mit mehreren Kindern Zuflucht, wird laut von Wedemeyer versucht, ihnen zwei Zimmer zur Verfügung zu stellen. Auf der Homepage stellen die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses die Arbeitsweise vor. Danach kann jede Frau, die sich durch Misshandlung oder Bedrohung in einer akuten Notlage befindet, in das Flüchtlingshaus kommen, unabhängig von Herkunft, Staats- und Glaubenszugehörigkeit und finanzieller Lage. Das Frauenhaus ist in Trägerschaft des Caritasverbandes für Stadt und Landkreis Gifhorn. Es ist erreichbar unter Tel. (0 53 71) 1 60 01 oder unter Mail frauenhaus@caritas-gifhorn.de. Beratung und Temin-Absprachen Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr, Freitag von 9 bis 14 Uhr.

Und sie beschreibt weiter: „Die Kinder haben keinen Kitaplatz mehr und kriegen so schnell auch keinen“. Nach dem Aufenthalt – Frauen bleiben laut von Wedemeyer von einem Tag bis zu zwei Jahre im Zufluchtshaus – gebe es auch kaum Sozial-Wohnungen für allein stehende Mütter mit Kindern und vielleicht ohne festes Arbeitsverhältnis. „Es ist eine Multi-Problem-Lage“, wiederholt die Leiterin des Frauenhauses und spricht dabei auch von einer „kinderfeindlichen Gesellschaft“. Sie weiß aus Erfahrung: „Unsere Frauen hier brauchen ganz viel Unterstützung – vor allem auch im sprachlichen und auch im rechtlichen Bereich.“

Lesen Sie auch:

Von Hilke Kottlick