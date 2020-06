Gifhorn

Dass Ellen Heins aus Radenbeck der Hospizarbeit Gifhorn Freude mit ihrer 500-Euro-Spende macht, hatte sie sicher geahnt. Aber dass Ingrid Pahlmann und Koordinatorin Heidrun Hoffmann so sehr aus dem Häuschen sind, überraschte sie schon sichtlich. Hintergrund des Engagements: Ellen Heins ist Prowin-Beraterin, verkauft nachhaltige und umweltschonende Produkte zum Reinigen sowie für die Bereiche Wellness und Tiere. Die im Saarland beheimatete Firma Prowin will nicht nur mit dem Verkauf auf den eigenen Umsatz schielen, sondern lobt regelmäßig Spendenaktionen für soziale Zwecke aus. So auch Anfang des Jahres: Jeder Berater, der einen Umsatz von 5000 Euro machte, erhielt 500 Euro und durfte ein soziales Wunschprojekt aussuchen. Bundesweit beträgt die Spendensumme fast eine Million Euro.

Ellen Heins schaffte das gesetzte Limit. Ihren Sohn habe sie durch Unfalltod verloren, da hatte sie mit der Hospizarbeit Gifhorn schnell ein „Herzensprojekt“ ausgesucht. Wie goldrichtig sie mit der Wahl lag, zeigte sich bei der Übergabe. Vorsitzende Ingrid Pahlmann hätte der Spenderin liebend gerne einen genauen Verwendungszweck genannt. Aber aktuell kämpft der Verein an allen Ecken und Enden mit finanziellen Problemen – und hat in der Corona-Zeit auch so gut wie keine Spenden erhalten, von denen der Verein üblicherweise lebt. „Corona ist ziemlich belastend. Es gab Spendeneinbrüche, für jede Hilfe sind wir dankbar“, berichtet Pahlmann. Bange ist ihr auch, welche psychischen Folgeschäden durch Corona bei Betreuten und trauernden Angehörigen zu Tage gefördert werden. Nur begrenzt hätten die Freiwilligen Hausbesuche und Begleitung wahrnehmen können oder wollen. „Da wird vieles Wunden gerissen haben.“

Erhebliche Einbrüche

Und auch sonst hat die Pandemie die Arbeit des Vereins erheblich ausgebremst. Was gerade neben den Spendeneinbrüchen die meisten Bauchschmerzen bereitet: Im Herbst soll eine neue Ausbildung von Ehrenamtlichen beginnen. Dazu melden sich für die vorgelagerten Infoabende teilweise bis zu 40 Interessierte an, rund zehn beginnen dann im Schnitt auch die Ausbildung. Aber in den Räumen der Hospizarbeit an der Braunschweiger Straße werden Veranstaltungen dieser Art bis auf Weiteres wegen Corona gar nicht möglich sein. Eine Alternative gibt es aktuell nicht. Verzichten muss der Verein auch auf den geplanten Start des Projekts „Hospiz macht Schule“. Hier werden speziell geschulte Mitarbeiter in Gifhorner Schulen mit Kindern über das Sterben reden. Nun ist der Anlauf verschoben. Der Verein entwickelt sich aber auch weiter. Erstmalig findet eine Begleitung im Flüchtlingsheim statt. „Es wäre gut, wenn wir auch Menschen mit Migrationshintergrund im Team hätten“, wünscht sich Heidrun Hoffmann.

Eines hat Corona auch noch erschwert. Der Posten des Schatzmeisters ist vakant, eine Versammlung mit Wahl konnte es jedoch nicht geben in der letzten Zeit. „Wir brauchen dringend jemanden“, so Pahlmann. Interessierte daran und an allen weiteren Angeboten und Hilfestellungen gibt es bei der Hospizarbeit unter Tel.: (0 53 71) 99 07 901.

