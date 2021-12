Gifhorn

Endlich wieder analog in Gemeinschaft statt allein vor dem Bildschirm: Am zweiten Corona-Heiligabend haben die großen Kirchen in Gifhorn wieder auf Präsenzgottesdienste gesetzt. Allerdings gab es noch deutliche Unterschiede im Vergleich zu den aus Vor-Corona-Zeiten gewohnten Messen.

Wenn man Besucher des traditionellen Heiligabend-Gottesdienstes auf dem Marktplatz vor – und auch in – der St. Nicolai-Kirche fragt, schwärmen sie immer von der Atmosphäre. Der Marktplatz ist dann auch voll wie zu besten Fußball-WM-Übertragungszeiten, und auch in der Kirche ist kaum ein Sitzplatz frei. Dorthin sind Superintendentin Sylvia Pfannschmidt und ihr Nicolai-Team diesmal trotz 3G-Regelung und Luca-Anmeldung noch nicht zurückgekehrt.

Doch Atmosphäre gibt es auch am Ausweichstandort, den die Gottesdienst-Macher wegen der überschaubaren Zutritts-Kontrolle gewählt haben: Der Schlossinnenhof macht sich gut als Location. Stimmungsvoll be- und erleuchtet bildet der Welfen-Bau der Weserrenaissance eine schicke Kulisse. Pfannschmidt spricht von der Empore der Schlosskapelle zu den etwa 150 Teilnehmenden, die sich mit Abstand gut über den Innenhof verteilen. „Gott sei Dank, wir können Gottesdienst feiern.“

St. Nicolai im Schlossinnenhof: Sogar Gesang ist wieder möglich

Der Posaunenchor spielt im Durchgang des Torhauses – geschützt vor den dicken Flocken, die stetig vom Himmel fallen. Sogar Gesang ist wieder drin. Wer genug Abstand hält, darf die Maske absetzen. Pfannschmidt macht auch ansonsten Mut. „Auch wenn es schwere Zeiten sind, der Grund zur Freude bleibt trotzdem“, sagt sie anlässlich der Geburt Jesu und stellt in Aussicht: „Gott rettet die Welt. Nicht als starker Herrscher. Da haben wir schon genug von.“

Eine volle Kirche, die Gläubigen drängen sich bis ins Gemeindehaus, um Pastoralreferent Martin Wrasmann, Rockmusiker Volker Schlag und Synchronschauspieler Eckart Dux zu hören: Jahrelang war das in St. Altfrid Tradition bei der Christmette am Heiligen Abend. Undenkbar in Pandemie-Zeiten. Die katholische Gemeinde wich diesmal mit ihrem Präsenzgottesdienst auf die Wiese an der St. Bernwardkirche aus.

St. Altfrid setzt auf 2G-Regelung wegen Corona

Bereits um 16 Uhr steigt dort die Krippenfeier für Familien unter 2G-Bedingungen. „Wir wollen den Menschen etwas Gutes tun“, sagt Gemeindereferentin Beate Schulz. Und: „Diesmal ziehen wir es durch, auch wenn es regnet.“ Und das tut es am Nachmittag noch. Von den 100 weißen Campingstühlen auf der Bernwardwiese bleiben die meisten ungenutzt, auch wenn sie anfangs umgelegt sind, damit die Sitzfläche trocken bleibt. Viele Besucher bleiben doch lieber unterm Regenschirm stehen.

Krippenfeier und Christmette auf der Bernwardwiese

Die Andacht hält Schulz, acht Kinder führen mit LED-Kerzen einen Lichtertanz vor. Die jüngsten Krippenfeier-Besucherinnen und -Besucher schreiben auf Sterne ihre Wünsche für sich, für die Familie und für die Welt auf. Die Christmette am Abend, ebenfalls unter 2G-Bedingungen, wird dann Pfarrer Willy Manzanza leiten. Drei Sänger, Querflöte und Klavier begleiten durch den Abend. Die Gottesdienstbesucher sind angemeldet. Angesichts des Regens am Nachmittag stellt sich Schulz auf leere Plätze ein: „Wir gehen davon aus, dass nicht alle kommen.“

Von Dirk Reitmeister