Am Mittwoch endet der Gifhorner Sonderweg in Sachen Grundschulen – dann werden auch die Erst- bis Viertklässler wieder im Wechselmodell unterrichtet. Ist es gut, dass die Schüler aus dem Distanzlernen zurückkommen? Was bedeutet das für die Lehrer? Und was ist mit der Infektionsgefahr? Die Aller-Zeitung hat mit den Rektoren Dörte Gollin (Gebrüder-Grimm-Schule Gifhorn) und Jörg Bratz (Grundschule Am Lerchenberg Wesendorf/zweiter Vorsitzender des Verbandes Leitungen Niedersächsischer Grundschulen) gesprochen.

„Es ist super, die Kinder wiederzusehen und ein gewisses Maß an Normalität zurückzubekommen“, sagt Dörte Gollin. Für einige Kinder sei die Rückkehr „dringend notwendig, um aus Belastungssituationen in kritischen Familien“ zu kommen. Zudem falle das Lernen in der Schule leichter als nur mit Material und Videokonferenzen. Doch dann kommt das großer Aber: Denn was bleibt, ist die Sorge um das Infektionsgeschehen.

Jüngeren Kindern gelinge es nicht durchgehend, den notwendigen Abstand zueinander und zum pädagogischen Personal zu halten, sagt Jörg Bratz, und zwar auch nicht bei halber Klassenstärke. Sorgen bereitet ihm derzeit die englische Covid-19-Mutation, die besonders für Kinder und Jugendliche gefährlich sei. Zumindest sind beide Schulen mittlerweile mit FFP2-Masken ausgestattet. Hinzu kommen Spuckschutz für die Klassen, Pylonen und Flatterband für Absperrungen. „Aber leider keine Lüftungsanlagen“, bedauert Dörte Gollin. „Wenn Unterricht stattfinden soll, muss das nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft möglichst pandemiesicher geschehen. Das war bisher nicht der Fall“, kritisiert Jörg Bratz das Land Niedersachsen, welches Dienstherr der Grundschulen ist.

Die Gebrüder-Grimm-Schule und die Grundschule Wesendorf setzen auf einen täglichen Wechsel der Schüler

Sowohl die Gebrüder-Grimm-Schule als auch die Grundschule Wesendorf setzen ab Mittwoch auf einen täglichen Wechsel. „So können die Kinder an einem Tag Neues lernen und es am nächsten Tag zuhause festigen“, sagt Dörte Gollin. „Für Lehrer bedeutet das aber einen enormen zusätzlichen Aufwand“, fügt Jörg Bratz hinzu. Denn es müssen drei Gruppen gleichzeitig betreut werden: die Gruppe in der Schule, die Gruppe zuhause und die Gruppe in der Notbetreuung. Das habe viele Grundschulen bereits an den Rand des Leistbaren gebracht. „Offenbar wurde nicht bedacht, dass auch vor halben Klassen eine ganze Lehrperson stehen muss“, kritisiert Bratz.

Sprechstunde am Fenster: Die Grundschule Wesendorf hält so Kontakt zu ihren Schülern und deren Eltern. Quelle: Grundschule Wesendorf Archiv

„Dass das Kultusministerium den Grundschulen nun auch noch eine vierte Gruppe mit den Kindern zumutet, die auf Wunsch der Eltern ausschließlich zuhause lernen, ist unverantwortlich“, kritisiert er das Aussetzen der Präsenzpflicht. Denn auch für diese Gruppe muss ein extra Lehrplan entwickelt werden. An der Grundschule Wesendorf betrifft das etwa zehn Prozent, an der Gebrüder-Grimm-Schule 22 Prozent und im gesamten Landkreis 25 Prozent der Schüler.

Die Lehrer müssen nun Wege finden, um mit den Kindern in Kontakt zu bleiben. Die Grundschule Wesendorf hat dafür die Sprechstunde am Fenster entwickelt. „Wir wollen unsere Schüler regelmäßig sehen“, berichtet der Rektor. So könne man erkennen, ob es einem Kind in der Familie vielleicht gerade nicht gut geht. Aber: „Auch dafür braucht es noch einmal zusätzlich Zeit.“ An der Gebrüder-Grimm-Schule können sich die Kinder oder ihre Eltern per Email melden. „Videokonferenzen sind kaum möglich, weil die Kolleginnen ja Vollzeit im Unterricht sind“, so Dörte Gollin.

Beide Rektoren bestätigen den Schülern Fortschritte während des Distanzlernens

„Das Distanzlernen war für alle eine anstrengende Zeit“, sagt die Rektorin der Gebrüder-Grimm-Schule. Ihr Wesendorfer Kollege ergänzt: „Ich habe vor allen Eltern sehr großen Respekt.“ Fast alle seien selbst berufstätig, aber ihre Kinder machten trotz der Zusatzbelastung gute Lernfortschritte. Das bestätigt insgesamt auch Dörte Gollin, wenngleich sie einschränkt: „Manche haben weder Material abgerufen noch an Videokonferenzen teilgenommen und waren auch sonst nicht erreichbar.“

„Die Grundschulen, auch im Landkreis Gifhorn, haben alles gegeben, um ihre Schüler bestmöglich im Lernen voranzubringen“, ist sich Jörg Bratz sicher. Dörte Gollin wünscht sich, rechtzeitig vor dem 12. Februar zu erfahren, wie es weitergeht: „Damit Kinder, Eltern und Lehrer planen können und nicht wie derzeit dauernd wieder alles umschmeißen müssen.“

Von Christian Albroscheit