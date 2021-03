Gifhorn

Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben 2020 auch in Gifhorn zu einem dramatischen Einbruch im Tourismus geführt. Mit einem Minus von fast 50 Prozent hat’s die Gastgeber im Stadtgebiet besonders hart getroffen. Das belegen erste Zahlen der Tourismus-Gesellschaft Südheide GmbH.

Wie aus den statistischen Daten für den Zeitraum von Januar bis November – der Dezember ist noch nicht komplett ausgewertet – hervorgeht, sind die Übernachtungszahlen im gesamten Kreisgebiet massiv eingebrochen. „Im Landkreis Gifhorn gab es in diesen elf Monaten 220.458 Übernachtungen, im Vorjahr waren es noch 333.706“, so Südheide-Geschäftsführer Jörn Pache. „Das entspricht einem Minus von 34 Prozent – wir liegen damit ungefähr im Landesschnitt“, hat Pache errechnet.

Rückläufige Gästeankünfte

Noch schlechter sieht’s bei den Gästeankünften aus. Lediglich 71.724 wurden von Anfang Januar bis Ende November gezählt, im Vorjahreszeitraum hat es 129.071 Gästeankünfte im Landkreis Gifhorn gegeben. Der Rückgang entspreche einem Minus von 44 Prozent, so Pache. Feststellen lasse sich beim Vergleich von Übernachtungs- und Ankunftszahlen jedoch, dass die Urlauber länger geblieben seien als in den Vorjahren.

Ganz düster sieht’s bei den von Pache erfassten Tourismus-Zahlen für die Stadt Gifhorn aus. Die Übernachtungen seien von 103.887 in 2019 auf 54.652 in 2020 zurückgegangen – ein Minus von 47 Prozent. Noch schlimmer ist die Entwicklung bei den Gästeankünften: 42.789 zählte die Südheide 2019, 21.796 waren es nur noch 2020. „Das entspricht einem Rückgang von 49 Prozent“, bezeichnet Pache die Entwicklung als „dramatisch“.

Die Heide als Ausflugsziel: Die schöne Landschaft im Kreis Gifhorn reichte nicht aus, um den dramatischen Einbruch der Tourismus-Zahlen 2020 zu verhindern. Quelle: Dirk Reitmeister (Archiv)

Viele Unternehmen hätten im November auch wegen Kurzarbeit und ausbleibender Gäste auf eine Öffnung ganz verzichtet, weiß der Südheide-Chef. So habe die Tourismusgesellschaft im November 2019 noch 75 Betriebe mit mindestens zehn Betten gezählt, im November 2020 seien es dann nur noch 63 gewesen.

Ferienwohnungen ausgebucht

Trotz der zwischenzeitlichen Öffnung und Lockerung in den Sommermonaten sei es nicht gelungen, den besorgniserregenden Abwärtstrend zu stoppen. „Die Urlauber, die in diesem Zeitraum in die Südheide gekommen sind, hat es verstärkt aufs flache Land gezogen“, so der Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft, Obwohl Hotels mit hervorragenden Hygienekonzepten angetreten seien, hätte es insbesondere einen Run auf Ferienwohnungen und Ferienhäuser gegeben. Pache: „Die waren schnell ausgebucht.“

Leider sei es derzeit für das Südheide-Team immer noch nicht möglich, Kurzurlaubspakete und Pauschalangebote auf den Weg zu bringen. Trotzdem gebe es für 2021 schon einige Buchungen, erklärt Pache. Besonders gefragt seien erneut Ferienhäuser und Ferienwohnungen. „Allerding fahren wir weiterhin nur auf Sicht – auch was unsere Marketing-Maßnahmen angeht“, so der Südheide-Chef. Positiv sei jedoch die Resonanz auf Werbeanzeigen in der ADAC-Zeitschrift und in überregionalen Tageszeitungen gewesen. „Die Nachfrage nach Info-Material ist groß“, hofft Pache darauf, dass Gifhorns Tourismus 2021 wieder an Fahrt aufnimmt.

Öffnungsstrategien müssen her

„Dafür braucht es jedoch ein vernünftiges Konzept“, hat Pache die nächste Bund-Länder-Konferenz im Blick. „Ohne eine Perspektive, wie es im Frühjahr und Sommer weitergehen soll, wird’s schwierig“, steht für Jörn Pache fest. Tourismus könne nämlich nur in Verbindung mit einer Öffnungsstrategie für Gastronomie, Freizeiteinrichtungen, Stadtführungen und Museen erfolgreich sein und funktionieren. Ansonsten drohe vielen Betrieben das Aus und den Beschäftigten die Arbeitslosigkeit.

Von Uwe Stadtlich