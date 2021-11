Gifhorn

Mit einem rasanten Anstieg der Corona-Zahlen rangiert Gifhorn auf Niedersachsens Inzidenzliste weit vorn. Der Wert liegt am Freitag bei 252,8. Alle Intensivbetten im Helios Klinikum sind belegt, OPs werden verschoben. Vor diesem Hintergrund scheint unbeschwertes Bummeln und Feiern auf den geplanten Adventsmärkten im Kreis Gifhorn schwer vorstellbar zu sein. Niedersachsens Ärztekammer warnt. Stadt- und Kreisverwaltung wollen Anfang kommender Woche entscheiden.

„Mit Blick auf die Ergebnisse der gestrigen Bund-Länder-Konferenz und einer zu erwartenden neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen, berät der Vorstand der Kreisverwaltung – auch unter Einbezug der Stadt Gifhorn – Anfang der kommenden Woche abschließend über die weiterführende Regelungen und Maßnahmen für den Schlossmarkt zum Advent“, erklärt Jan-Niklas Schildwächter, Pressesprecher der Kreisverwaltung. Diese kündigte vor wenigen Tagen – trotz schon vorhandener Rekord-Inzidenz – für das erste am 1. Adventswochenende (27. und 28. November) den 25. Schlossmarkt zum Advent an. Ablaufen sollte die Veranstaltung im 3G-Modus.

Auch die Stadtverwaltung will nach eigener Angabe erst Anfang kommender Woche mitteilen, ob es den Mini-Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz angesichts der dramatischen Inzidenz-Entwicklung überhaupt geben wird.

Adventsmarkt soll am 26. November beginnen

Noch am Donnerstag hatte die Stadt AZ-Fragen nicht beantwortet und stattdessen auf eine Pressemitteilung vom 12. November verwiesen („Im Vergleich zur letzten Woche hat sich an unserer Stellungnahme nichts geändert“). Darin wurde mitgeteilt, dass man die Veranstaltung „Advent auf dem Marktplatz“ unter strenger Berücksichtigung der aktuell weiterhin gültigen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen weiterhin plane. „Es wird sich außerdem vorbehalten, die aktuell geplante 3G-Regelung, sofern angefordert, zu einer 2G-Regelung auszuweiten“, so Rebecca Koch, Sprecherin der Stadtverwaltung. Neun Gastronomiestände in einem eingezäunten Bereich vor dem Rathaus: So hat die Stadt den kleinen Markt vom 26. November bis 23. Dezember bisher vorgesehen.

Verkaufsoffener Sonntag war „kein Pandemietreiber“

Ein Ansteckungsrisiko sah die Stadtverwaltung bei dem Adventsmarkt in der vergangenen Woche nicht. „Klar ist aber auch, dass sich ähnliche Outdoor-Veranstaltungen, wie beispielsweise der kürzlich veranstaltete Verkaufsoffene Sonntag, bisher nicht als Pandemietreiber erwiesen haben“, bezog Koch am 12. November für das Rathaus Position.

Auch eine grundsätzliche Maskenpflicht sahen die Planungen für den Schlossmarkt nicht vor, „da dieser ausschließlich unter freiem Himmel stattfindet".

Ärztekammer plädiert für Absage

Niedersachsens Ärztekammer hatte jedoch schon am Mittwoch für eine Absage aller Weihnachtsmärkte im Land plädiert und darauf verwiesen, dass selbst 2G keinen ausreichenden Schutz darstelle. Einige Städte in Niedersachsen haben ihre Weihnachtsmärkte bereits abgesagt – ohne auf eine Anweisung von Bund und Land zu warten. Eine Entscheidung, die von vielen Menschen in diesem Land mitgetragen würde: In einer vom NDR beauftragten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Dimap halten 53 Prozent der Niedersachsen eine Öffnung der Weihnachtsmärkte in der vierten Welle für absolut falsch.

Von Uwe Stadtlich