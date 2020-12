Gifhorn

Eben noch das Regal eingeräumt, jetzt schon die dritte Kasse geöffnet: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Supermärkten sind im Dauerstress. Und nicht erst seit Corona haben sie noch eine weitere Funktion, die allerdings nicht in ihrem Arbeitsvertrag steht: Blitzableiter sein für übellaunige Kunden.

Den herzlichen Abschiedsgruß der Kundin quittiert die Kassiererin mit einem Lächeln. Das gibt es auch immer wieder. Doch ebenso Anranzer von ungeduldigen Kunden: „Heute schon drei“, sagt die Mitarbeiterin eines Gifhorner Supermarktes und winkt ab.

Im Dauerstress: Das Personal in Supermärkten hat auch ohne Corona-Krise genug um die Ohren. Quelle: dpa Archiv

„Die Mädels an der Kasse müssen am meisten einstecken“, sagt ein Mitarbeiter aus einem anderen Supermarkt. Schlecht gelaunte Kunden, denen es nicht schnell genug geht oder die sich in Sachen Maske tragen nichts sagen lassen wollen: „Das ist ein großes Thema“ – etwa in der Verkäufer-Gruppe bei den sozialen Medien. „Ich stelle auf Durchzug.“ Dennoch mache er sich Gedanken um die Auszubildenden. Und: „Ich habe das erste Mal Angst vor Weihnachten.“ Da lägen die Nerven sowieso schon mehr blank als im Rest des Jahres – und dieses Jahr auch noch Corona.

„Es geht auch unter die Gürtellinie“, berichtet eine Bäckerei-Fachverkäuferin über das, was sie immer wieder zu hören kriegt. „Und wir dürfen nichts sagen“ – zumindest nicht ihre Meinung, sagt eine Kollegin. Vor allem die Maskenpflicht sei immer wieder Diskussionsgrund. „Das haben wir uns doch nicht ausgedacht.“

„Keine Diskussion bitte“: So weist die Bäckerei Cadera auf die Maskenpflicht hin und bittet um Respekt – auch für die Verkäuferinnen. Quelle: Sebastian Preuß

Genauso steht es jetzt bei den Cadera-Filialen am Eingang: „Hier gilt die gesetzliche Maskenpflicht. Keine Diskussion bitte. Jedenfalls nicht mit uns!“ Die Verkäuferinnen finden die Aktion ihres Chefs Hendrik Wolf-Doettinchem richtig gut. „Grundsätzlich muss man sagen, dass die meisten Kunden Verständnis haben“, sagt Wolf-Doettinchem. Doch es gebe eine kleine Gruppe, die lautstark meine, die Welt gehöre ihnen. „Die machen Stress und schreiben unsägliche Mails.“ Doch was er täglich erlebe, sei nichts gegen das, was seine Mitarbeiterinnen am Tresen um die Ohren bekämen. „Die stehen da echt ihre Frau – und das jeden Tag.“ Dafür hätten sie nicht die schlechte Laune abzukriegen, sondern Respekt.

Wenn der Chef ein Hausverbot ausspricht

Auch Nils Leifert von der gleichnamigen Gifhorner Bäckerei spricht von einer Minderheit. „Es kommt vor.“ In einem Fall habe er jetzt ein Hausverbot ausgesprochen gegen einen nun Ex-Kunden, der partout den Abstand nicht einhalten wollte und ungeduldig geschimpft habe, warum es nicht weiter gehe.

Rewe wollte sich auf AZ-Anfrage nicht zu diesem Thema äußern. Edeka-Kaufmann Toralf Ankermann, dessen Respekt-Video voriges Jahr in sozialen Medien auf große Resonanz gestoßen war, verweist auf die Aussage der Zentrale in Minden: „Es gibt wenige Ausnahmen, bei denen sich Kunden nicht an die Vorschriften halten. In solch einem Fall spricht unser Personal die Kunden freundlich an und erinnert an die Maßnahmen. In der Regel zeigen sich die Kunden dann verständnisvoll.“ Das seien auch seine Erfahrungen vor Ort, so Ankermann.

„Es ist so unberechenbar“

Beim ersten Lockdown im Frühjahr sei es härter gewesen, sagt der Gifhorner Supermarkt-Mitarbeiter. Doch was in den nächsten Tagen noch komme, sei ungewiss. „Es ist so unberechenbar.“

Von Dirk Reitmeister