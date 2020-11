Gifhorn

Angesichts der Corona-Lage an den Schulen und den dortigen Maßnahmen hatte sich Anfang November die Schülerin Jana Schwabe an die AZ gewandt und kritisiert, dass die Schüler nicht in die Entscheidungen der Politik einbezogen würden. Jetzt traf sich die 16-Jährige, die diese Woche Homeschooling hat, mit dem Gifhorner SPD-Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs zum Gespräch – und gab ihm einen klaren Arbeitsauftrag mit für die Regierungsarbeit in Hannover. AZ-Redakteur Thorsten Behrens hat das Gespräch im Hause der Aller-Zeitung begleitet – weitere dürften folgen, Schwabe und Raulfs wollen in Kontakt bleiben.

„Ich finde es gut, wenn sich junge Menschen äußern. Gerade wegen Corona müssen wir sehen, dass wir Gedanken austauschen“, begrüßt der Landtagsabgeordnete die Schülerin. „Vor allem Ihren Satz, wir müssen auf alle aufpassen, finde ich richtig gut.“

„Ich bin trotzdem der Meinung, dass die Schüler hinten runterfallen. Laut Robert-Koch-Institut sind in den Altersstufen 15 bis 40 Jahre die meisten Infizierten zu finden. In meiner Schule sind Jahrgänge in Quarantäne, wir haben Szenario B, also wechselweise Unterricht. Damit fühle ich mich etwas wohler, aber die jetzigen Regelungen gehen wieder in die andere Richtung. Wir werden zu spät geschützt. Wir sollten Szenario B ab einem Inzidenzwert von 50 haben.“

„Da haben wir bei der digitalen Entwicklung in den vergangenen Jahren echt gepennt.“

„Die Länderkonferenz hat jetzt ab einem Inzidenzwert von 200 den sofortigen Wechsel in das Szenario B sowie generelle Maskenpflicht in der Schule, also auch im Unterricht beschlossen. Bei Corona-Fällen soll aber schneller getestet werden. So sollen gerade schwächere Schüler wieder schneller in den Unterricht kommen, die vielleicht sonst auch digital mit Homeschooling nicht mithalten können.“

„ Digitalisierung ist in der Tat ein Problem. Aber in jeder Familie gibt es ein Handy, das reicht erst einmal, um Informationen zu übermitteln“, so Schwabe.

„Das reicht aber nicht für die Vermittlung von Lernstoff. Da haben wir bei der digitalen Entwicklung in den vergangenen Jahren echt gepennt“, gibt Raulfs zu. „Ich muss das Thema Digitalisierung in Hannover weiter vorantreiben.“

„Deshalb bin ich ein Fan des Wechsel-Modells. Schüler können tageweise zuhause aufarbeiten sowie tageweise im Unterricht Stoff aufnehmen und Kontakt zu den Lehrkräften haben. Wenn wir aber wegen Corona Schulen ganz schließen müssen, haben wir ein Problem. Die Schulen müssen offen bleiben“, fordert die 16-Jährige.

Die Schulen müssen offen bleiben: Zehntklässlerin Jana Schwabe hat klare Forderungen an die Politik. Quelle: Sebastian Preuß

„Wie ist denn da die Stimmung bei den Schülern?“

„Unterschiedlich. Viele befürworten das Wechsel-Modell, weil sie sich derzeit in der Schule nicht wohl fühlen. Wir sitzen zu dicht aufeinander. Viele andere nehmen das Tragen von Masken nicht ernst. Sicher ist das Wechsel-Modell nicht die Ideallösung, aber das sind die anderen Szenarien wie Regelunterricht oder Homeschooling auch nicht. Ältere Jahrgänge ab der zehnten Klasse können wegen der anstehenden Abschlüsse nicht von zuhause lernen, für jüngere Jahrgänge bis zur sechsten oder siebten Klasse geht das auch nicht.“

Darum geht es bei den einzelnen Schul-Szenarien Im Rahmen der Corona-Pandemie gibt es drei Szenarien für den Schulunterricht. Das Szenario A sieht den Präsenzunterricht an den Schulen vor – alle Schüler werden vor Ort wie zu normalen Zeiten unterrichtet. Gegen Corona wird mit Masken, Lüften und anderen Maßnahmen angegangen. Im Szenario B, dem sogenannten Wechsel-Modell, werden nur halbe Klassen in den Schulen unterrichtet, die andere Hälfte der Schüler bleibt zuhause. Das Modell wird tage- oder wochenweise angewandt. So soll die Möglichkeit gegeben sein, im Unterricht den Mindestabstand einzuhalten. Außerdem sollen sich so im Falle einer Infizierung eines Schülers oder einer Lehrkraft weniger Mitschüler anstecken können. Schulschließungen – und damit Homeschooling – stehen beim Szenario C an.

Raulfs gibt der Zehntklässlerin Recht. „Mit Blick auf die Prüfungen dürfen wir keinen Corona-Jahrgang schaffen. Die Schüler haben genügend andere Probleme wie Suche nach einem Ausbildungs- oder Studienplatz. Wir müssen alles versuchen, was geht, und zwar für alle Abschlussarten, Abitur, Realschule, Berufsschule. Das müssen wir jetzt frühzeitig in Hannover besprechen.“

Schwabe äußert auch Kritik am Gesundheitsamt. „Ich weiß, dass bei einer Quarantäne die Verhaltensanweisungen erst nach zwei Wochen bei den Betroffenen waren – am Ende der Quarantäne. Das ist zu spät.“

Ein weiteres Problem sind die Schulbusse

„Zwei Wochen? Das ist verbesserungsfähig. Ich glaube aber, wir haben in Gifhorn insgesamt eine gute Linie bei der Arbeit des Gesundheitsamtes. Ich habe es besucht, mir wurden die Abläufe schlüssig erklärt. Aber die arbeiten natürlich derzeit am Limit.“

„Ich weiß. Und ich habe großen Respekt vor der Arbeit und den Menschen dort, die das alles leisten. Ein weiteres Problem sind die Schulbusse. Die sind katastrophal voll. Es ist kein Platz zum Abstand halten da, es kann nicht gelüftet werden, manchen Fahrern scheint es egal zu sein, ob Masken getragen werden. Die Unterrichtszeiten zu verändern wie in Schleswig-Holstein ist zu viel Hin und Her. Da bekommen wir Entlastung nur durch das Wechsel-Modell, weil dann nur die Hälfte der Schüler zur Schule muss.“

Laut Raulfs hat das Land für dieses Problem 30 Millionen Euro für ganz Niedersachsen zur Verfügung gestellt: „Das sind im Landkreis Gifhorn acht bis zehn Busse zusätzlich. Das reicht nur für die am stärksten genutzten Strecken. Wir brauchen ein Gesamtprodukt: zusätzliche Busse, eine Maskenpflicht in Bussen und Schulen. Und Lüften, das ist immer ein Thema.“

„Das ist aber auch ein Problem. Wenn ich morgens zur Schule komme, sind alle Fenster zu. Im Unterricht wird es manchmal vergessen. Jetzt zum Winter sind die Räume kalt, ich sitze mit einer dicken Jacke da. Aber andere wollen das nicht, die wollen lieber heizen.“

Eigenverantwortung der Schüler ist wichtig: SPD_Landtagsabgeordneter Philipp Raulfs sieht Politik und Bürger gleichermaßen in der Pflicht. Quelle: Sebastian Preuß

„Und die vorgezogenen und verlängerten Weihnachtsferien?“, will Raulfs wissen. „Da müssen sich die Schüler diszipliniert an die Regeln halten. Es darf keinen Shopping-Day und keine Party geben. Eigenverantwortung der Schüler ist wichtig.“

„Finde ich gut. Aber wer sich nicht an die Regeln hält über die Feiertage muss sich auch die Schuldfrage stellen, wenn etwas passiert.“

„Wie geht es bei Ihnen an der Schule weiter bis zu den Ferien?“

„Nicht gut. Kommende Woche komme ich in vollen Bussen in die volle Klasse. Ich hätte mir gewünscht, dass wir bis Weihnachten ab einem Inzidenzwert von 50 das Wechsel-Modell fahren und die kommenden Wochen nutzen, die Schulen besser auszustatten.“

„Es wird gerne über uns geredet statt mit uns.“

„Ein berechtigter Hinweis. Wir brauchen Maßnahmen, müssen aber auch sehen, was die Schulträger leisten können. Schon krass, was wir der jungen Generation derzeit zumuten.“

„Dabei haben wir keine Schuld. Keine Generation hat Schuld an Corona. Aber es wird gerne vergessen, dass wir Schüler auch leiden und nur reagieren können. Und es wird gerne über uns geredet statt mit uns.“

„Ich nehme aus dem Gespräch mit in den Landtag, dass wir die Schulen neu aufstellen und durch Maßnahmen sicherer machen müssen“, zieht Raulfs ein Fazit. Dazu gehört ihm zufolge auch die Bereitstellung von Masken für die Lehrkräfte, von CO2-Ampeln, Plexiglas-Scheiben.

„Das wünsche ich mir: Schulen ausstatten, eine Lösung für die Busse finden – und die Schüler nicht vergessen.“

Von Thorsten Behrens