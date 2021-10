Gifhorn

Die letzte Sitzung des Gifhorner Kreistags in dieser Wahlperiode fand am Mittwoch im Feierwerk Roth in Isenbüttel statt und bot sogar noch etwas Zündstoff. Beim Antrag der AfD-Fraktion, eine Resolution gegen Mund-Nasen-Bedeckung zu verabschieden, entzündeten sich die Gemüter. Unter den Zuhörern befanden sich auch Eltern, die sich gegen die Mund-Nasen-Bedeckung an den Schulen des Landkreises Gifhorn wendeten und dabei selbst erstellte Schilder hochhielten. Während der AfD-Antrag nach einigen Wortgefechten zwischen Stefan Marzischewski-Drewes (AfD), Rolf Schliephake (SPD), Andreas Rösler (CDU) und Klaus Rautenbach (Grüne) abgelehnt wurde, folgten die Abgeordneten mit fünf Gegenstimmen der Grünen und Enthaltung der SPD dem Erweiterungsvorschlag von Rösler, eine Resolution an das Niedersächsische Kultusministerium zu stellen, die Maskenpflicht nach den Herbstferien an den Schulen des Landkreises Gifhorn aufzuheben.

Der Grünen-Fraktionschef Rautenbach hatte sich vorher für die Notwendigkeit der Masken an den Schulen ausgesprochen und warf der CDU eine gewisse Nähe zur AfD vor. Dem widersprach die CDU-Fraktionsvorsitzende Telse Dirksmeyer-Vielhauer mit großer Empörung und wehrte sich gegen diese „dämlichen Vorwürfe“. Allerdings sah auch sie ein Problem darin, wenn die Kinder in der Schule acht Stunden eine Maske tragen müssen und unterstützte den Vorschlag ihres Kollegen Rösler.

Zustimmung für Radwegneubau und Fahrbahnsanierung

Zuvor hatte der Kreistag dem Radwegeneubau und der Fahrbahnerneuerung entlang der K66 von Isenbüttel nach Ausbüttel und dem Radwegneubau entlang der K 31 vom Ortsende Neudorf-Platendorf bis zur K 103 zugestimmt. Bereits zu Beginn der Kreistagssitzung wurden der Antrag der Kreistagsmitglieder aus der Samtgemeinde Papenteich über die Förderung des Breitbandausbaus der Grauen Flecken im Landkreis Gifhorn, der Antrag der SPD-Fraktion zur Weiterentwicklung der Pflegekonferenz und Erarbeitung eines „Pflege-Entwicklungsplanes“ von der Tagesordnung gestrichen. Auch die Anträge der Grünen zur Einführung eines Sozialtickets im Landkreis Gifhorn, die auskömmliche Finanzierung von Beratungs- und Hilfsangeboten, der angemessene Wohnraum für alle Menschen im Landkreis und die Planung von Kita-Plätzen wurden nicht behandelt.

Verabschiedung von Kreistagsmitgliedern Mit Ende der Wahlperiode scheiden folgende Mitglieder aus dem Kreistag aus: Detlef Tanke (40 Jahre) Heinrich Pahlmann, Werner Warnecke, Siegfried Weiß (30 Jahre) Jochen Gese, Ingrid Klopp, Klaus Rautenbach (25 Jahre) Hans-Jürgen Schindler, Rolf Schliephake (20 Jahre) Helmut Herrmann, Ilse-Marie Schmale, Angela Heider, Stefan Armbrecht (15 Jahre) Ulrich Stenzel, Frank-Markus Warnecke (zehn Jahre) Alexander Jankowski, Kilian Rochus Sartor, Frank Schlimme, Uwe Fiest (fünf Jahre) Eberhard Stolzenburg (vier Jahre)

Einstimmig beschlossen wurde der Beitritt des Landkreises zum Verein „NEWIN“, dem Netzwerk der Wirtschaftsförderer in Niedersachsen, wie auch die Entscheidung über die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen.

Ausscheidende Kreistagsabgeordnete wurden geehrt

Am Ende stand die Ehrung von ausscheidenden Kreistagsabgeordneten und die Verabschiedung von Landrat Dr. Andreas Ebel auf der Tagesordnung, der dieses Amt sieben Jahre inne hatte. Der stellvertretende Landrat Werner Warnecke würdigte die Verdienste des Landrats, die er sich während seiner Amtszeit erworben habe. Die anwesenden Kreistagsmitglieder und Mitglieder der Kreisverwaltung verabschiedeten ihren Landrat mit Standing Ovations.

Von Siegfried Glasow