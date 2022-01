Corona: Gifhorner Ärzte schreiben weiterhin auch nach Telefonanruf krank

Kreis Gifhorn

Weniger hustende Patienten im Warteraum, weniger Erreger in der Luft: Ärzte dürfen nun noch bis Mitte März bei Erkältungsbeschwerden auch nach einem Telefonat eine Krankschreibung ausstellen. Mediziner im Kreis Gifhorn begrüßen die entsprechende Verlängerung der Ausnahmeregelung.

Auch wenn zurzeit die Warteschlangen etwas kürzer geworden sind, haben Arztpraxen genug zu tun. Die große Erkältungswelle sei vor vier, fünf Wochen gewesen, aktuell habe man ein Aufkommen an grippalen Infekten wie in normalen Wintern, sagt Dr. Carsten Gieseking aus Müden, Sprecher des Hausärzteverbandes. Allerdings seien seine Mitarbeiterinnen zurzeit sehr viel vor der Praxis am Werk. Dort nehmen sie reihenweise PCR-Abstriche wegen der grassierenden Omikron-Variante. „Das macht eine Menge Arbeit.“

Die haben auch Dr. Klaus-Achim Ehlers und sein Team in Gifhorn. „Es fängt wieder an“, sagt der Hausarzt und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung über die Welle an grippalen Infekten, also normalen Erkältungen fernab von Corona. Und PCR-Tests seien auch haufenweise zu erledigen. „Es gibt zu tun.“

Dass verschnupfte Patienten nicht extra in die Praxis kommen müssen, sondern Angehörige oder Bekannte in ihrem Auftrag den gelben Schein nach einem Telefongespräch zwischen Arzt und Patient abholen, entlastet die Praxen. „Unbedingt“, sagt Gieseking. „Die telefonische Krankschreibung hält uns keimfrei“, sagt Ehlers.

Krankschreibung bald online? Auch eine telefonische Krankschreibung läuft in der Regel nicht ohne Besuch in der Praxis ab. Denn in den meisten Fällen hole jemand anders für den Patienten den gelben Schein dort ab, erläutern Dr. Klaus-Achim Ehlers und Dr. Carsten Gieseking. In Zukunft dürften solche Wege entfallen – dank der Digitalisierung. „Das kommt“, ist Ehlers überzeugt. Doch in den Praxen sind elektronische Rezepte und Krankmeldungen, die über die Versichertenkarte oder online übertragen werden, noch Zukunftsmusik. Und laut Gieseking würde das Prinzip am Anfang auch nicht für Entlastung sorgen, eher sei das Gegenteil der Fall. „Die Arbeitserleichterung geht gegen Null.“ Denn es werden zum Beispiel anfangs immer noch Ausdrucke für den Patienten nötig sein.

Telefonische Krankschreibung: Alte Forderung der Ärzteschaft

Laut Gieseking ist die telefonische Krankschreibung eine Forderung der Ärzteschaft unabhängig von Corona. Er würde die Ausnahme am liebsten noch erweitert sehen auf andere Erkrankungen als nur die Infektion der oberen Atemwege. „Warum dürfen wir es nicht auch bei Migräne-Patienten?“ Oder bei Magen-Darm-Erkrankungen. Wenn es um zwei, drei Tage Arbeitsunfähigkeit gehe, wäre das kein Problem.

Ausnahme soll Ausnahme bleiben: Arzt will Patienten gern sehen

„In diesen Tagen ja, generell nein“, sagt Ehlers dazu. Telefonische Krankschreibungen zu erlauben, „ist ein richtiger Schritt“. Doch grundsätzlich sehe er seine Patienten gern analog von Angesicht zu Angesicht, bevor er sie krank schreibe.

