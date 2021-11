Gifhorn

Seit Monaten bestimmen Lockdowns und inzwischen wieder stark steigende Corona-Inzidenzen die Schlagzeilen. Kein Wunder also, dass Gifhorns persönliche Kontakte zu den Partnerstädten aktuell komplett auf Eis liegen. Trotzdem gab’s aus dem Rathaus inzwischen eine ganz besondere Hilfsinitiative für Korssun in der Ukraine.

„Durch die Finanzierung aus einem Sonderprogramm der Bundesregierung wurden für das kommunale Krankenhaus in Korssun einige medizinische Geräte und Ausrüstungen angeschafft und zahlreiche bedürftige Seniorinnen und Senioren bei der Bewältigung der Corona-Pandemie unterstützt“, berichtet Dr. Klaus Meister, zuständiger Fachbereichsleiter für die Städtepartnerschaften. „Leider war und ist es bislang nicht möglich, eine Gruppe von Medizinerinnen und Mediziner aus Gifhorn zu einem Wissenstransfer über die Behandlung von Corona-Patienten nach Korssun zu entsenden“, bedauert Meister.

Vereine halten Kontakte aufrecht

Eine umso wichtigere Rolle spielten in der noch immer andauernden Pandemiephase darum die bestehenden Partnerschaftsvereine in Gifhorn (Dumfries, Korssun und Hallsberg), die zusammen mit dem Fachbereich Kultur den Kontakt in die jeweilige Partnerstadt aufrecht hielten, so Dr. Klaus Meister. „In Korssun gab es nicht nur Neuwahlen und damit ebenfalls neue Ansprechpartner, sondern auch eine große Gebiets- und Verwaltungsreform. Dank der bewährten Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein Gifhorn in Korssun konnte aber trotzdem ein Corona-Hilfspaket für die Korssuner realisiert werden“, lobt der Kultur-Fachbereichsleiter. Auch in Hallsberg und Dumfries gebe es inzwischen neue Ansprechpartner.

Neue Schwerpunkte setzen

Und wie sieht’s mit Projekten, Besuchen und Gegenbesuchen im kommenden Jahr aus? Es mache wenig Sinn, in dieser Phase große Projekte zu planen, winkt Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich ab. „Jetzt geht es vielmehr darum, alle Kontakte aufrechtzuhalten, die neuen Verantwortlichen kennenzulernen und sich mit den Partnern in den Kommunen und Partnerschaftsvereinen darüber auszutauschen, wo wir neue städtepartnerschaftliche Schwerpunkte setzen wollen“, sagt Gifhorns Verwaltungschef.

Kaum Geld benötigt

6900 Euro standen in 2021 für die Partnerschaftsarbeit im Haushalt der Stadt Gifhorn bereit. „Davon kam jedoch nur ein kleiner Teil zur Verwendung“, weiß Stadt-Sprecherin Annette Siemer. Wie hoch die Summe für die Partnerschaftsarbeit 2022 ist, steht noch nicht fest. Siemer: „Die Festlegung der Höhe des Etats wird Gegenstand der kommenden Haushaltsverhandlungen sein.“

Von Uwe Stadtlich