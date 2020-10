Landkreis Gifhorn

Knapp unterhalb der kritischen Marke von 35 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100 000 Einwohner schrammt der Landkreis Gifhorn jetzt entlang: Die 7-Tage-Inzidenz-Zahl liegt bei 33,9 und ist damit um weitere 2,2 gestiegen. Übersteigt sie die Zahl 35, kommt die seit voriger Woche gültige niedersächsische Inzidenz-Ampel zum Einsatz.

Das sind die Regeln ab einem Inzidenz-Wert von mehr als 35:

Dann dürfen sich nur noch maximal 15 Personen (Inzidenz-Zahl unter 35: 25) in privaten, geschlossenen Räumen treffen, und auch für private Treffen an der frischen Luft – im Garten, auf der Terrasse oder im Hof – gilt diese Zahl (Inzidenz-Zahl unter 35: 50). Im öffentlichen Raum sind Treffen von maximal 25 Personen (Inzidenz-Zahl unter 35: 100) erlaubt, egal ob im Freien oder in Gaststätten, Vereinsheimen oder Lokalen. Dort kann bei einem Inzidenz-Wert zwischen 35 und 50 sogar noch eine Sperrstunde angeordnet werden. Für eine 7-Tage-Inzidenz über 35 äußert die Landesregierung die dringende Bitte, auch unter freiem Himmel auf engem Raum bei längerem Aufenthalt eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Die Zahl der aktuell aktiven Fälle im Landkreis liegt bei 115

Die Kreisverwaltung meldete sechs Neuinfektionen, die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie liegt damit jetzt bei 382 positiv getesteten Bewohnern des Landkreises. Verstorben sind an oder mit Covid-19 sechs Personen seit Ausbruch der Pandemie, genesen 261. Die Kreisverwaltung geht von derzeit 115 aktiven Fällen aus.

