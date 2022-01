Gifhorn

Der Landkreis hat wieder eine zentrale Anlaufstelle für die Corona-Impfungen: Am Montag, 17. Januar, geht der neue Impfstützpunkt in der Turnhalle der Lebenshilfe in Betrieb, wie Landkreis-Sprecher Jan-Niklas Schildwächter mitteilt.

Nachdem das Impfzentrum in der Gifhorner Stadthalle Ende September vom Land Niedersachsen geschlossen wurde, hat das Kreisgebiet dann im Heidland 19 wieder eine zentrale Anlaufstelle für die Corona-Impfungen. Allerdings sollen die mobilen Impfteams auch künftig im Kreisgebiet unterwegs sein, um die große Fläche abzudecken.

Nicht so viele Impfungen wie im Impfzentrum

Die Zuständigkeit für die Impfkampagne ist mit Schließung des Impfzentrums von Land und Landkreis auf Hausärzte, Betriebsärzte und Kliniken übergegangen, der Landkreis unterstützt mit den mobilen Impfteams die Impfkampagne und hat für diese nun den Impfstützpunkt eingerichtet. Im Impfzentrum in der Stadthalle wurden im ersten Halbjahr 2021 bis zu 6 000 Impfungen pro Woche durchgeführt. So viele werden es im Impfstützpunkt nicht sein.

Pro Woche sollen mehrere Termine im Impfstützpunkt angeboten werden. Dabei werden laut Schildwächter je nach Bedarf bis zu fünf Impfzüge eingesetzt. Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Johnson&Johnson für Erst-, Zweit- oder Booster-Impfungen. Los geht es am 17. und 18. Januar mit zwei separaten Impfterminen ausschließlich für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Speziell für den Impfstützpunkt ausgewiesene Parkplätze stehen vor Ort zur Verfügung, der Weg zur Anmeldung ist ausgeschildert.

Landrat dankt für Solidarität und Gemeinschaftsgefühl

„Mein großer Dank gilt allem voran der Lebenshilfe Gifhorn, die uns auf der Suche und in der Einrichtung unseres Impfstützpunktes tatkräftig unterstützt hat und weiterhin unterstützen wird“, fasst Landrat Tobias Heilmann zusammen. „Wir stehen gemeinsam für ein weiteres Ankurbeln der Impfkampagne und für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger ein. Es ist sehr lobenswert, dass uns die Lebenshilfe ihre Turnhalle aus diesem Grund auch mietfrei nutzen lässt. Diese Solidarität und dieses Gemeinschaftsgefühl sind wichtige Faktoren im Kampf gegen das Coronavirus.“

In Eigenleistung errichtete die Lebenshilfe die Innenausstattung des Impfstützpunktes. Hierzu gehören die Impfstraßen und Impfkabinen, aber auch der als „Wohnzimmer“ titulierte Wartebereich, welcher mit Ohrensesseln und Fernseher ausgestattet für ein angenehmes Ambiente sorgt. Tickets für die Impftermine können über das Impfportal des Landes Niedersachsen unter: https://www.impfportal-niedersachsen.de/ oder über die Landes-Hotline, Tel. (0800) 99 88 665 gebucht werden.

Von der AZ-Redaktion