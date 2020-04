Egger beliefert neue Krankenhäuser in Finnland, Japan und Israel

Gifhorn

Die Corona-Krise hat die Welt fest im Griff. In einigen Ländern werden jetzt innerhalb weniger Wochen provisorische Krankenhäuser aus dem Boden gestampft, um vorbereitet zu sein, falls die Pandemie es erfordert. Die Gifhorner Firma Egger ist beim Innenausbau mit ihren Produkten dabei.

Beschichtungen von Türen oder von Betten: Unter anderem liefert Egger als nach eigenen Angaben größter deutscher Schichtstoffproduzent derzeit Material für Klinikneubauten nach Finnland, Japan und Israel. Dort entstehen derzeit jeweils provisorische Kliniken, die im Falle eines Falles für ausreichend Bettenkapazitäten sorgen sollen, falls die Zahl der an Covid-19 Erkrankten in den Ländern steigen sollte. Die chinesische Stadt Wuhan machte es zu Beginn der Pandemie mit einer 1000-Betten-Klinik vor, die in nur acht Tagen entstand. Auch auf dem Messegelände in Hannover ist eine Klinik für Corona-Patienten entstanden mit 500 Betten.

Tagesaktuelle Lagebeurteilung

„ Schichtstoff ist ein vielseitig einsetzbarer Werkstoff zur Veredelung von Oberflächen und bringt in diesem Fall vor allem Widerstandsfähigkeit und Hygiene in Einklang. Der mehrschichtige Aufbau macht Schichtstoffe robust und widerstandsfähig und sorgt dafür, dass erhöhte Hygienestandards erreicht werden können, da die Produkte besonders antibakteriell und leicht zu reinigen sind. So eignen sie sich bestens für besonders beanspruchte Bereiche wie zum Beispiel auf Türen oder an Betten in Krankenhauszimmern“, erklärt Mario Sevignani, Werksleitung Verkauf am Standort Gifhorn.

Dank der spürbaren Nachfrage durch derartige Bauprojekte würde der Wegfall anderer Aufträge kompensiert. Denn viele andere Firmen haben die Produktion heruntergefahren, laufen im Kurzarbeit-Modus. Dennoch läuft es für Egger laut Andrea Oldenburg-Zillig, Werksleitung Finanzen/Verwaltung, gut – doch durchaus auch unter erschwerten Bedingungen, wie aber überall heutzutage. „Viele unserer 400 Mitarbeiter am Standort Gifhorn arbeiten im Homeoffice. Unter diesen Voraussetzungen versuchen wir unser Möglichstes, nicht nur die derzeit provisorisch gebauten Krankenhäuser auszustatten, sondern auch unsere Lieferanten und Kunden, die weiterhin arbeiten und von unserer Versorgung abhängig sind, zu versorgen“, sagt Andrea Oldenburg-Zillig. Dazu werde die Lage tagesaktuell bewertet.

Gesundheit der Mitarbeiter

Wert legt die Geschäftsführung von Egger dabei auf den Umstand, dass die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter bei der Produktion „oberste Priorität“ habe auf dem Betriebsgelände im Gifhorner Weilandmoor, das mit 60 000 Quadratmetern der Größe von acht Fußballfeldern entspricht. „Wir haben umfassende Sicherheits- und Hygienemaßnahmen in unseren Werken implementiert und informieren unsere Mitarbeiter dazu fortlaufend.“

Von Thorsten Behrens