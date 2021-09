Landkreis Gifhorn

Dr. Josef Kraft, Leiter des Gesundheitsamts, ist ein sachlicher Mensch. „Eine große Herausforderung“ sei die Bekämpfung der Pandemie gewesen. Er lässt Zahlen sprechen. In Spitzenzeiten nach der Reisewelle meldeten sich mehr als 1000 Personen beim Gesundheitsamt, aktuell seien es immer noch rund 300. Dann heißt es abchecken, für welches Urlaubsland gerade welche Regelung gilt, wer in Quarantäne muss.

Einblicke in die Abläufe gewährten Dr. Kraft und Mitarbeiterin Anja Peuthert mit Erstem Kreisrat Rolf Amelsberg am Donnerstag. Jede vom Labor bestätigte Infektion zieht einen Rattenschwanz an Aufgaben nach sich. Dafür hat das Amt mehrere Teams – unter anderem für Abstriche und Ermittlungen – gebildet.

Wichtig ist eine genaue Datenerfassung

Die Meldestelle registriert den Fall, nimmt Daten, Aufenthaltsort und vor allem die Kontakte auf. Infos an die Leitstelle gehen raus, damit Einsatzkräfte vor Ansteckungsgefahr gewarnt sind. Im letzten Winter, der kritischsten Zeit, kümmerten sich Mitarbeiter speziell um Kontaktermittlungen und Informationsfluss in den Bereichen Pflege und Krankenhaus. Auch für Schulen und Kitas sind extra Mitarbeiter abgestellt.

Viel telefonieren, viel dokumentieren – Anja Peuthert hat in den letzten Monaten so einiges erlebt. Finanzamt und Bundeswehr halfen zeitweise mit Mitarbeitern aus, weil die Arbeit überhand nahm. Nicht immer sind Telefonnummern einer als infiziert identifizierten Person bekannt. „Im schlechtesten Fall müssen wir die Polizei losschicken.“ Gut, dass wenigstens die Zeiten von „Donald Duck“ auf Kontaktzetteln dank der App vorbei seien.

Ist ein Positivfall kontaktiert, muss auf Herz und Nieren geprüft werden, wer im Umfeld angesteckt worden sein könnte. Kontaktpersonen – pro Infektion rund sieben – müssen angerufen werden und nach Symptomen befragt werden.

Mitarbeiter brauchen öfter ein dickes Fell

Wer als Kontaktperson in Quarantäne muss, kann nach ein paar Tagen Symptome haben und positiv getestet werden. Dann geht’s ab da weitere 14 Tage in die Isolierung. Raus geht es da erst mit einem vom Gesundheitsamt vorgenommenen Test, der negativ ausfällt. Ein dickes Fell müssten die Mitarbeiter schon haben, so manch angeordnete Quarantäne werde nicht einfach klaglos akzeptiert, berichtet Peuthert.

Dr. Kraft: Konsequentes Handeln bringt weiter

Kraft hat da ein breites Kreuz. „Wir haben eine weltweite Pandemie. Nur mit konsequentem Handeln gehen wir dagegen vor.“ Ein Gemeinschaftswerk sei die Eindämmung des Virus. Quarantäne heißt auch, regelmäßige Kontrollanrufe zu machen und bei Alleinstehenden dafür zu sorgen, dass diese versorgt sind. Wer übrigens auf Anrufe nicht reagiert, dem schickt das Amt die Polizei vorbei.

Durch die Neuregelung der Quarantäne sehen Anja Peuthert und Dr. Kraft neben Impfkampagne und Testzentren-Kontrolle eher Mehraufwand auf sich zukommen. Neu ist, dass jedes positive Testergebnis aktiv gemeldet werden muss – Fehlalarme sind da programmiert. So mancher Selbsttest zeige irrtümlich eine Infektion an.

Amtsarzt: „Noch müssen wir ein bisschen Geduld haben“

Auch damit geht Kraft eher nüchtern um. „Das ist Mehraufwand, aber wir haben eben eine Pandemie. Noch müssen wir ein bisschen Geduld haben.“ Eine Botschaft haben die Verantwortlichen: Mit Disziplin und Impfbereitschaft sei das Virus gut in den Griff zu bekommen. „Impfen schützt nicht vor Ansteckung, aber der Verlauf ist milder“, sagt Amelsberg. Kraft nickt energisch. Die aktuelle Lage bestätige genau das. „Corona wird bleiben, aber durchs Impfen wird es leichter für uns alle.“

Von Andrea Posselt