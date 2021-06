Gifhorn

Immer seltener muss die Mund-Nase-Maske im Kreis Gifhorn aufgesetzt werden. Vor allem draußen wird sie ein seltener Anblick. Das hat auch mit der Inzidenz zu tun. Deshalb stellt sich die Frage: Wo muss ich jetzt noch draußen eine Maske tragen? Der Landkreis Gifhorn antwortete der AZ darauf.

In der Fußgängerzone ist die Maskenpflicht schon aufgehoben, auch wenn hier und da noch ein paar Schilder hängen. Auch Supermärkte weisen darauf hin, dass auf ihren Parkplätzen Maskenpflicht gilt. Doch das ist seit ein paar Tagen laut Landrat Dr. Andreas Ebel nicht mehr aktuell. „Bei Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter zehn entfällt die Maskenpflicht auf zugehörigen Parkplätzen und Wochenmärkten. Am Dienstag, 15. Juni, rutschte der Kreis Gifhorn unter die Zehner-Marke.

OP- oder FFP2-Masken sind laut Ebel im Freien „sowie unter Berücksichtigung einer Inzidenz von nicht mehr als zehn unter anderem insbesondere an folgenden Orten oder folgenden Veranstaltungen zu tragen: in Eingangsbereichen von Räumlichkeiten, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind und beim Besuch einer Messe, gewerblichen Ausstellung, eines Spezialmarktes, eines Jahrmarktes oder einer ähnlichen Veranstaltung“, so der Landrat weiter.

Wo es drinnen bei der Maskenpflicht bleibt

Die Niedersächsische Corona-Verordnung regele für alle Landkreise und kreisfreien Städte, dass grundsätzlich in geschlossenen Räumlichkeiten, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind, und in den vor diesen Räumlichkeiten gelegenen Eingangsbereichen getragen werden muss. Sollte die Inzidenz über zehn liegen, gelte das auch für dazu gehörige Parkplätze.

Ebels Tipp: „Weiterhin sollte eine Mund-Nase-Bedeckung immer dort getragen werden, wo der Mindestabstand zu anderen Menschen bei engerem oder längerem Kontakt nicht eingehalten werden kann.“

Von Dirk Reitmeister