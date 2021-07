Gifhorn

Wer noch nicht vollständig geimpft ist, kann sich zum Beispiel seinen Urlaub mit einem Schnelltest sichern – so dieser negativ ausfällt. In den vergangenen Monaten entstanden im ganzen Kreis Gifhorn zahlreiche Testzentren. Doch wie viele Positiv-Fälle haben die eigentlich aufgedeckt?

Bis Mitte Juli haben Schnelltests in den Zentren im Kreis Gifhorn 137 positive Ergebnisse geliefert, die diese dann an das Gesundheitsamt weiter geleitet haben, so Kreisrat Rolf Amelsberg. „Die ,Positiv-Quote’ beträgt damit 0,13 Prozent.“ Damit sind im Kreis Gifhorn bislang insgesamt mehr als 105 000 Schnelltests vorgenommen worden.

„Das Prinzip der Schnelltestzentren hat sich grundsätzlich bewährt und ist neben dem Impfangebot und der Einhaltung der AHA-Regeln ein Baustein der Pandemiebewältigung“, sagt Amelsberg. „Die Zusammenarbeit mit den beauftragten Schnelltestzentren ist gut, es besteht ein direkter Austausch mit den Verantwortlichen. Bei der erstmaligen Meldung eines positiven Falles wurde dies – wo erforderlich – besprochen beziehungsweise zum Teil auch mit Hilfestellung begleitet.“

Meldesystem: Gifhorn arbeitet mit E-Mail-Funktionspostfach

Dies sei auch der Tatsache geschuldet, dass es ein offizielles Meldeformular gemäß des Infektionsschutzgesetzes gebe, aber jedes Gesundheitsamt die konkrete Erfassung und Meldung anders abwickele. „Beim Landkreis Gifhorn gibt es zum Beispiel ein konkretes E-Mail-Funktionspostfach für Meldungen und eine Meldemöglichkeit per Fax, dies handhabt jede Kommune anders.“

Von Dirk Reitmeister