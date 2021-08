Gifhorn

Die 7-Tage-Inzidenz – also die Zahl der innerhalb von sieben Tagen an Corona Erkrankten pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner – hat ausgedient als alleiniger Indikatoren, wenn darum geht zu ermitteln, wie es um die Corona-Pandemie steht. Künftig, mit neuer Landesverordnung – werden zwei weitere Indikatoren mit eingerechnet: die durchschnittliche Hospitalisierungszahl der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Anteil der Corona-Patientinnen und -patienten auf den Intensivstationen des Landes.

Die Hospitalisierungszahl gibt an, wie viele an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen stationär in einem der Krankenhäuser in Niedersachsen behandelt werden. Dieser Wert wird niedersachsenweit ermittelt – die 7-Tage-Inzidenz dagegen ist weiterhin die im jeweiligen Landkreis beziehungsweise in der kreisfreien Stadt und sie ist somit auch weiterhin ein lokaler Wert.

Als dritter Wert wird künftig der Anteil der Corona-Patientinnen und -patienten auf den Intensivstationen des Landes ermittelt – denn nicht jeder Corona-Patient in einem Krankenhaus muss auf eine Intensivstation. Die maximale Zahl der Intensivbetten in Niedersachsen beträgt 2424 Betten. Wenn zwei der drei Indikatoren gewisse Grenzen überschreiten, greifen höhere Warnstufen.

Von Thorsten Behrens