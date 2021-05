Gifhorn

Ein AZ-Leser möchte wissen, wie lange jemand nach einer Corona-Infektion ansteckend ist. Die Antwort hat die AZ-Redaktion für ihren heutigen Beitrag der Rubrik „Corona-Frage des Tages“ recherchiert.

„Der genaue Zeitraum, in dem eine mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierte Person andere anstecken kann, ist noch nicht klar festgelegt“, informiert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es gelte als sicher, dass die Ansteckungsfähigkeit in der Zeit am größten ist, wenn die Krankheitssymptome zum ersten Mal auftreten, dass aber ein erheblicher Teil der Übertragungen bereits vor dem Auftreten erster Krankheitszeichen erfolgt. Ebenfalls gesichert sei, dass die Ansteckungsfähigkeit in der Regel im Laufe der Erkrankung geringer wird.

Hat jemand einen leichten Corona-Verlauf, ist laut Bundeszentrale die Möglichkeit einer Ansteckung anderer nach mehr als zehn Tagen erheblich reduziert. Bei schweren Erkrankungen und beim Vorliegen einer Immunschwäche können die Betroffenen allerdings deutlich länger ansteckend sein. Wann jemand als vollständig genesen und nicht mehr ansteckend gilt, entscheidet das Gesundheitsamt beispielsweise anhand von negativen Antigen-Tests, über deren Zuverlässigkeit allerdings auch noch höchst unterschiedliche Aussagen kursieren. Im Falle eines positiven Antigen-Testergebnisses veranlasst das Gesundheitsamt einen als zuverlässiger geltenden PCR-Test.

Von der AZ-Redaktion