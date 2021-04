Gifhorn

Die Vergabe von Terminen für das Impfzentrum durch das Land startete ruckelig, und bis heute sind nicht alle Fragen im Zusammenhang mit der Reihenfolge der Termine wirklich geklärt. So berichtete ein AZ-Leser, dass sich eine 74-jährige Person angemeldet und innerhalb kürzester Zeit einen Termin bekommen hat, während eine 79-Jährige, die sich in der gleichen Woche angemeldet hatte, nach wie vor keinen Termin habe und eine 88-jährige Person erst in vier Wochen.

Mehrere Faktoren tragen zu diesem Wirrwarr bei: Termine in den Impfzentren gab und gibt es immer nur, wenn Impfstoff verfügbar ist, der auch für die jeweilige Altersgruppe empfohlen ist. Das hat möglicherweise zur Folge, dass Menschen, die sich schon früher um einen Termin bemüht haben, später an die Reihe kommen als andere, die sich – mehr oder weniger zufällig – beim Impfportal angemeldet haben, als gerade neuer Impfstoff verfügbar war. Freie Termine würden so schnell wie möglich und in chronologischer Reihenfolge an die Personen auf der Warteliste vergeben, heißt es beim Gesundheitsministerium.

Das weist darauf hin, dass sich mittlerweile alle Menschen, die älter als 70 sind, über die Hotline unter (0800) 99 88 665 und das Online-Impfportal unter www.impfportal-niedersachsen.de für das jeweils zuständige Impfzentrum auf die Warteliste setzen können, auch wenn es aktuell keine verfügbaren Termine gibt. Und für die Über-80-Jährigen gilt: „Nach wie vor werden auch Impfberechtigte der Kategorie 1 bevorzugt geimpft oder können sich, falls noch nicht geschehen, registrieren lassen und kommen dann automatisch auf die Warteliste. Sobald genügend Impfstoff zur Verfügung steht, bekommen Sie eine Nachricht mit Ihrem persönlichen Impftermin“, so das Ministerium.

Von der AZ-Redaktion