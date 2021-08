Gifhorn

Es waren mal mehr als doppelt so viele: Derzeit haben im Landkreis Gifhorn noch sieben Corona-Testzentren geöffnet, in denen es kostenlose Bürgertests gibt. Die AZ listet sie für die heutige Corona-Frage des Tages einmal auf.

In Gifhorn gibt es noch das Testzentrum an der Lidl-Filiale in der Braunschweiger Straße. Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr. Terminvereinbarung ausschließlich unter www.buergertest.ecocare.center.

In den meisten Zentren gibt es Test nur mit Terminen

Auch der Gifhorner Ratsweinkeller im Cardenap ist noch geöffnet, und zwar montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr. Termine unter Tel. (01 52) 26 88 09 88 und www.deincoronatestzentrum.de.

Das Testzentrum im Dorfgemeinschaftshaus in der Schulstraße in Croya öffnet donnerstags von 15 bis 18 Uhr, freitags und samstags von 9 bis 12 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr. Keine Terminvereinbarung notwendig.

In der Okerhalle, Hauptstraße in Groß Schwülper, wird montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr getestet. Termine nur unter www.braunschweig-testet.de.

Bei Roth Feierwerk im Gehrenkamp in Isenbüttel gibt es Tests montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 15 Uhr. Termine ausschließlich unter www.corona-testzentrum-isenbuettel.de.

Im ehemaligen Portas-Gebäude in Meine im Wiesenweg sind Tests montags, mittwochs und freitags von 10 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr möglich. Termine unter Tel. (01 72) 53 80 560 und www.coronaschnelltest-meine.de.

In Weyhausen, UnserAllerOrt in der Neuen Straße, wird montags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr getestet. Termine unter Tel. (0 53 61) 37 90 855 und www.schnelltest-gifhorn.de.

Von Thorsten Behrens