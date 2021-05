Kreis Gifhorn

Durchatmen bei Pendlern im Nahverkehr: Die Maskenpflicht ist ab sofort auch in Bus und Bahn gelockert. Die AZ hat erfahren, welche Maske wo zur Anwendung kommen darf.

Bei der VLG gilt es von Freitag an: Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren dürfen weiterhin FFP2-Maske tragen, aber auch wieder zur leichteren OP-Maske greifen. Bei Kindern und Jugendlichen von sechs bis 14 Jahren reichen OP-Maske oder eine aus Stoff. Ohne Maske läuft bei diesen Altersgruppen aber nichts. Kinder bis sechs Jahren dürfen dagegen auch ohne Maske mitfahren. Der Inzidenzwert ist laut Geschäftsführer Stephan Heidenreich inzwischen im gesamten Einzugsgebiet, das die VLG befährt, auf unter 100 gesunken.

Gute Nachrichten in diese Richtung gibt es auch von Erixx und Enno: Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske bestehe in den Zügen zwischen Uelzen, Gifhorn und Braunschweig sowie Wolfsburg, Gifhorn und Hannover weiterhin, aber es muss ab sofort nicht mehr zwingend eine FFP2-Maske sein, eine OP-Maske reiche auch.

Charité: Keine erhöhte Infektionsgefahr im Nahverkehr

Heidenreich verweist auf Erkenntnisse der Berliner Charité, dass es laut einer neuen Studie in Bussen und Bahnen kein erhöhtes Risiko einer Ansteckung gibt. Das schreibt auch das Wirtschafts- und Verkehrsministerium in Hannover auf seiner Homepage: „Die zum Zeitpunkt der Untersuchung gültigen Schutzmaßnahmen, also die FFP2-Maskenpflicht, ausreichende Abstände und gute Durchlüftung der Fahrzeuge im ÖPNV waren auf Basis der Studienergebnisse wirksam.“

Von Dirk Reitmeister