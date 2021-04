Gifhorn

Für gebrauchte Impfstoff-Durchstechflaschen beziehungsweise gebrauchte Schnelltests, die in Impf- und Testzentren anfallen, ist davon auszugehen, dass diese als nicht gefährliche Abfälle eingestuft und gemeinsam mit Siedlungsabfällen entsorgt werden können. Beim Anfall von spitzen und scharfen Gegenständen (zum Beispiel Kanülen) sind bei der Abfallentsorgung die notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen zu beachten und das Verletzungsrisiko durch eine bruch- und durchstichfeste Verpackung zu minimieren. Dabei ist sicherzustellen, dass die Abfälle in zwei ineinander gestellten reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnissen gesammelt werden. Sie müssen weitgehend frei von Flüssigkeiten sein, da größere Mengen an Flüssigkeiten grundsätzlich nicht über den Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Soweit Restmengen an Flüssigkeiten enthalten sind, muss durch Zugabe von saugfähigem Material das Auftreten freier Flüssigkeit in den Sammelbehältnissen verhindert werden. Die müssen dann auf direktem Weg zu einer Abfallverbrennungsanlage gebracht werden.

Von der AZ-Redaktion