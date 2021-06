Kreis Gifhorn

Die Sommerferien rücken immer näher, und damit auch die Reiselust. Bleibt immer noch die Frage: Was müssen Reisende aktuell beachten?

Vor allem Reiserückkehrer, die aus dem Ausland nach Gifhorn heimkehren, haben einiges zu beachten. Für drei Kategorien gibt es unterschiedliche Regelungen.

Risikogebiete: Nach Einreise aus einem Risikogebiet besteht die Verpflichtung zu einer zehntägigen Quarantäne auf eigene Kosten. Die Quarantäne kann vorzeitig beendet werden, wenn ein negatives Testergebnis, ein vollständiger Impfnachweis oder ein Genesenennachweis vorgelegt wird.

Hochinzidenzgebiete: Bei der Rückkehr aus einem Hochinzidenzland muss ein negatives Testergebnis bereits bei der Einreise vorgelegt werden. Auch hier besteht eine Verpflichtung zu einer zehntägigen Quarantäne auf eigene Kosten. Die Quarantäne kann vorzeitig beendet werden, wenn der oder die Einreisende vollständig geimpft oder genesen ist. Alternativ ist eine Verkürzung der Quarantäne frühestens ab dem fünften Tag durch einen erneuten negativen Test möglich.

Virusvariantengebiete: Auch für die Rückkehr aus Virusvariantengebieten muss ein negatives Testergebnis bereits bei der Einreise vorliegen. Eine 14-tägige Quarantäne (ebenfalls auf eigene Kosten) ist zwingend erforderlich und kann nicht vorzeitig aufgehoben werden.

Verpflichtend für jeden Reiserückkehrer ist die Anmeldung unter www.einreiseanmeldung.de. Darüber hinaus sollen sich alle Urlaubsrückkehrerinnen und –rückkehrer zehn bis 14 Tage nach der Rückreise selbst auf die Entwicklung von Corona-Symptomen beobachten. Werden typische Corona-Symptome festgestellt, ist der Hausarzt oder die Hausärztin zu kontaktieren. Außerdem muss bei Symptomen das Gifhorner Gesundheitsamt unter Tel. (0 53 71) 82 702 benachrichtigt werden.

Fußballfans aufgepasst bei Reisen zum Achtelfinale

Für Reisende aus Deutschland nach Großbritannien besteht eine zehntägige Quarantänepflicht vor Ort. Das Auswärtige Amt informiert dazu am 25. Juni: Ein- und Ausreisen auch ohne triftigen Grund sind seit dem 17. Mai wieder möglich, jedoch gelten für die Einreise nach England unterschiedliche Einreisebeschränkungen.

Länder werden in farblich verschiedene Kategorien (Listen) eingeteilt, von „green“ über „amber“ (derzeit Deutschland) bis „red“. Deutschland steht aktuell bei „Amber“, also gilt: Online-Anmeldung, COVID-19-Test vor Einreise, zwei weitere Tests vor beziehungsweise am Tag zwei und am beziehungsweise nach Tag acht nach Einreise, häusliche Quarantäne von zehn Tagen mit Möglichkeit einer Freitestung am Tag fünf nach Einreise. Ein vollständiger Impfschutz entbindet noch nicht von den vorgenannten Verpflichtungen.

Auch Regelungen bei den Bundesländern beachten

Reisende innerhalb Deutschlands sollten beachten, dass auch Bundesländer eigene Regelungen für Einreisen haben.

Von unserer Redaktion