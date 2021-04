Corona-Frage des Tages: Was ist derzeit bei Hochzeiten erlaubt?

Gifhorn

Die Infektionsgefahr ist weiterhin groß – auch wenn im Landkreis Gifhorn die 7-Tage-Inzidenz seit Donnerstag unter 100 liegt. Eine gute Gelegenheit, jetzt schnell noch eine Hochzeit zu planen? Die AZ gibt Antwort auf diese Corona-Frage des Tages.

Feierlichkeiten wie Hochzeiten waren in der Vergangenheit oftmals Auslöser für größere Infektionsausbrüche. Daher sieht das Infektionsschutzgesetz für Hochzeitsfeiern keine Ausnahmen bei den Kontaktregeln vor. Konkret heißt das: Es gelten zwingend die Maßnahmen eines Hygienekonzepts im jeweiligen Standesamt beziehungsweise der Kirche vom Abstandsgebot bis hin zum Tragen von medizinischen Masken. Folglich richtet sich die Zahl der zugelassenen Personen bei einer Trauungszeremonie nach dem verfügbaren Raum.

Eine sich der Trauungszeremonie anschließende Zusammenkunft richtet sich nach den jeweils bestehenden Kontaktregelungen. In Hochinzidenzkommunen über 100 dürfen deshalb private Zusammenkünfte aus Anlass einer Hochzeit nur mit einem Haushalt plus einer weiteren Person stattfinden, Kinder unter sechs Jahren zählen nicht mit. In Kommunen mit einer Inzidenz unter 100 wären damit derzeit Feiern möglich von Angehörigen eines Haushalts sowie zwei weiteren Personen, Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Fällt die Inzidenz gar unter 35, dürfen insgesamt zehn Personen aus verschiedenen Haushalten feiern.

Von Thorsten Behrens