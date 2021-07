Gifhorn

Ausgerechnet die Lockerungen verschärfen das Problem mit Engpässen bei Blutspenden, weil die Gifhorner jetzt gerade lieber im Urlaub oder in Freizeitparks sind. Doch auch Hygienefragen und Ansteckungsängste sollten nicht von einem Besuch bei einem Termin abhalten. Die AZ hat beim Blutspendedienst nachgehakt: Was ist aktuell wegen der Corona-Pandemie bei der Blutspende zu beachten?

Laut Markus Baulke vom DRK-Blutspendedienst in Springe ist in der Pandemie nur weniges einfacher als die Teilnahme an einem Piekser-Date. „Für den Spendeterminbesuch ist kein negativer Coronatest notwendig.“ Und: „Geimpfte können am Tag nach der Impfung wieder spenden.“

Und diese Maßnahmen ergreife das DRK bei einem Termin: Am Eingang stehen Desinfektionsstationen für die Hände. Schon beim Betreten wird die Temperatur gemessen. Alle Ehren- und Hauptamtlichen und alle Spendenden tragen eine FFP2 Maske. Ausgenommen sind vollständig Geimpfte ab 14 Tagen nach der letzten Injektion und Genesene. Als Nachweise gelten Impfpass beziehungsweise ein positiver PCR-Test, der zwischen 28 Tage und sechs Monate zurückliegt.

Es wird zu jeder Zeit auf einen sicheren Abstand geachtet. Auch die Spendeliegen werden mit Sicherheitsabstand aufgebaut. Zusätzliches Personal und Terminreservierungen sollen Wartezeiten vermeiden. Statt Büfett gibt es Lunchpakete.

Wer lieber nicht zum Blutspendetermin kommen sollte...

Wer innerhalb der vergangenen vier Wochen mit dem Coronavirus infiziert oder daran erkrankt war oder in den letzten zwei Wochen Kontakt mit einer infizierten Person hatte oder unter Quarantäne steht, sollte einem Blutspendetermin fern bleiben. Das gilt auch für Menschen, die innerhalb der vergangenen vier Wochen grippeähnliche Symptome wie Fieber, Husten oder andere Anzeichen einer Atemwegserkrankung hatten, oder die innerhalb der vergangenen zwei Wochen aus einem ausländischen Risikogebiet wiedergekehrt sind.

Von Dirk Reitmeister