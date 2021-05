Landkreis Gifhorn

Das Land Niedersachsen beschließt Lockerungen. Im Landkreis Gifhorn gilt aber die Bundes-Notbremse. Was genau heißt das für den Einzelhandel? Ein AZ-Leser erkundigte sich, ob die Geschäfte zurzeit eigentlich geöffnet sind.

Ja, es sind alle Geschäfte geöffnet. Fritz Becker vom gleichnamigen Modenhaus erklärt: „Es gilt Click&Meet mit Vorlage eines aktuellen, negativen Corona-Tests.“ Also: Kunden vereinbaren telefonisch oder per Mail einen Termin für ihren Einkauf und legen im Laden ein höchstens 24 Stunden altes negatives Corona-Testergebnis aus einem der Testzentren vor.

Ein Selbsttest muss vor den Augen einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters gemacht werden

Ein Zuhause gemachter Selbsttest reicht nicht, er muss vor den Augen einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters des Geschäfts gemacht werden. Manche Läden – beispielsweise Becker – bieten den Kunden einen Schnelltest an. Wer mehrere Einkäufe in Folge erledigen will, müsste dann aber in jedem Geschäft, das er betritt, einen neuen Test machen. Davon befreit sind vollständig Geimpfte – frühestens zwei Wochen nach der letzten Impfung – und Genesene, die aber einen PCR-Test als Nachweis für die Genesung vorlegen müssen. Die Infektion muss zwischen 28 Tagen und einem halben Jahr her sein.

Ein Zwitter ist der Hagebaumarkt – so wie alle Baumärkte mit Gartenabteilung. Betriebsleiter Thomas Unteutsch: „Ins Gartencenter darf jeder ohne Test, in den Baumarkt dürfen nur Handwerker oder Gewerbeinhaber ohne Test, alle anderen brauchen einen Test.“

Einige Geschäfte dürfen ohne Testnachweis betreten werden

Und dann gibt es die Geschäfte, die Güter des täglichen Bedarfs anbieten und ohne Testnachweis betreten werden dürfen – unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln: Lebensmittelgeschäfte, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Stellen des Zeitungsverkaufs, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Gartenmärkte und der Großhandel.

Von der AZ-Redaktion