Gifhorn

Der Sommer ist da – endlich, werden viele Gifhorner sagen. Aber mit den steigenden Temperaturen wird das Maske tragen immer unangenehmer. Wird es vielleicht sogar gefährlich, weil Masken durch den Schweiß zur Brutstätte von Viren und Bakterien werden? Die Antwort geben wir in unserer Rubrik „Corona-Frage des Tages“.

Viren, und so auch das Corona-Virus, haben keinen vollständig autarken Stoffwechsel. Zur Vermehrung benötigen sie einen Wirtsorganismus, etwa den Menschen. Somit ist die Vermehrung von Viren in der Maske nicht möglich. Viele Bakterien können sich aber auf unterschiedlichen Nährböden vermehren, vor allem bei wärmeren Temperaturen. Allerdings fehlen auch ihnen in der Maske die zur Vermehrung erforderlichen Nährstoffe. Jedenfalls wenn diese nicht zusätzlich mit solchen kontaminiert ist.

In der Maske können sich Schimmelpilze bilden

Letztendlich entstehen in der Maske weder Aerosole noch Tröpfchen, so dass nach Meinung von Experten von einer getragenen Maske allein keine wesentliche Infektionsgefahr ausgeht, insbesondere nach ausreichender Trocknung. Allerdings: Feucht eingelagerte, mit körpereigenen Sekreten kontaminierte Masken sind anfällig für Schimmelpilze. Und diese können gesundheitsschädlich sein.

Problematisch sind die durch Verklebung feuchter Fasern entstehende Vergrößerung der Poren und damit die geringer werdende Schutzwirkung. Einweg-Masken sollten regelmäßig gewechselt und über den Hausmüll entsorgt werden. Mehrfach verwendbare Masken sollten regelmäßig getrocknet und gereinigt werden.

Von der AZ-Redaktion