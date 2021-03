Gifhorn

Jeden Tag beantwortet die AZ-Redaktion eine „Corona-Frage des Tages“. Diesmal geht es darum, wie eigentlich der Inzidenzwert ermittelt wird, der bei der Bewertung der Lage eine so große Rolle spielt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz – so der korrekte Name für diesen Wert – sagt aus, wie viele von 100 000 Einwohnern sich innerhalb der besagten sieben Tage neu mit dem Covid-19-Virus infiziert haben. Dafür werden nach Angaben des Robert Koch-Instituts alle Corona-Infektionen, die innerhalb dieses Zeitraums neu gemeldet werden, zusammengezählt und ins Verhältnis zu jeweils 100 000 Einwohnern gesetzt.

Es geht darum, das Infektionsgeschehen vergleichbar zu machen

So erhält man eine vergleichbare Größe für das Infektionsgeschehen in unterschiedlichen Gebieten. Die reine Zahl der Infektionen macht eine Vergleichbarkeit nicht möglich, da ja die Einwohnerzahl in den einzelnen Landkreisen, Regionen, Städten, Ländern oder gar Kontinenten sehr unterschiedlich groß ist. Das Land Niedersachsen legt für seine Berechnungen den vom Landesamt für Statistik ermittelten Bevölkerungsstand am 31. Dezember 2019 zugrunde.

Von Kerstin Wosnitza