Krebs, Alkoholismus, Atemwegs- oder Herzerkrankungen: Corona lässt seit Monaten andere Krankheiten in den Hintergrund treten. Doch die Betroffenen brauchen Hilfe, nicht nur in medizinischer Hinsicht. In der Corona-Frage des Tages erklärt die AZ, ob und wie derzeit die Arbeit der Selbsthilfegruppen funktioniert – und ob es Anlaufpunkte für Betroffene gibt.