Gifhorn

Für viele Geimpfte war das eine einfache Sache: Mit Impfpass und Personalausweis zur Apotheke des Vertrauens, und wenig später gibt es den QR-Code fürs Smartphone. Zurzeit ruht dieses Angebot aus Sicherheitsgründen. Wann gibt es wieder das digitale Impfzertifikat in der Apotheke?

Apotheker Thorsten Stoye aus Gifhorn kann darauf noch nicht antworten. Es gab auch am Donnerstag noch keine konkreten Informationen, wie es nach der Sicherheitslücke weiter gehen soll. „Das ist unbefriedigend für alle“, sagt Stoye. Statt ständig den Impfpass mitzuführen einfach nur zum Smartphone greifen: Gerade jetzt in der Urlaubszeit sei der Bedarf an diesem digitalen Angebot hoch.

Einfache Sache gerade im Urlaub: Mit dem digitalen Impfzertifikat kann der kostbare Impfpass als Original zuhause bleiben. Quelle: Soeren Stache dpa Archiv

Wo es sonst noch digitale Impfzertifikate gibt

Alternativ können Geimpfte sich ihren Schutz auch in Arztpraxen zertifizieren lassen. Am wenigsten aufwändig sei das, wenn eine Praxis einen eigenen Patienten oder eine eigene Patientin geimpft hat, so Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Auch bei eigenen Patienten, die sich woanders haben impfen lassen, halte sich der Aufwand noch in Grenzen.

Doch bei Menschen, die nicht zum Patientenstamm einer Praxis gehörten und auch nicht dort geimpft sind, wird es schon aufwändiger. Dann seien Aufnahme und Registrierung nötig, gibt Ehlers zu bedenken, dass die Praxen wegen der Pandemie grundsätzlich mit Aufwand und Bürokratie belastet sind.

So gut und wichtig ist der gelbe Impfpass auf Papier

Stoye und Ehlers weisen darauf hin, dass der papierne gelbe Impfpass an sich als Dokument in weiten Teilen Europas als Impfnachweis anerkannt ist.

Von Dirk Reitmeister