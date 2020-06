Corona-Pleiten: Rollt im Herbst der Tsunami durch den Landkreis?

Landkreis Gifhorn

„Es ist wie die Ruhe vor dem Sturm, gespenstisch fast schon.“ Marina Zittel von der Awo-Schuldnerberatung in Gifhorn hat die letzten Wochen als eine ganz besondere Zeit erlebt. Als im März Corona das öffentliche Leben lahm legte, „wurde es plötzlich ruhig, so still, unheimlich.“ Geht es sonst in der Beratungsstelle raus und rein, klingelt das Telefon, sei es schlagartig still geworden. Nach ein paar Tagen dann hätten sich die ersten gemeldet. „Das sind aber im Regelfall die, die schon länger verschuldet sind.“ Coronabedingte Hilferufe habe es bei jenen gegeben, die einen Beratungsschein benötigen, um ans Pfändungsschutzkonto zu kommen. „Da kommen dann die Existenzängste hoch, wenn eine Familie nicht mehr ans Geld kommt“, weiß Zittel.

„Die Ruhe vor dem Sturm“

Vor Corona sei das Beratungsjahr bislang ähnlich wie in 2019 gewesen. Aber nun vermutet die Expertin, dass 2020 noch Gewaltiges kommt. „Die Ruhe, die es in der letzten Zeit gab, ist die Ruhe vor dem Sturm. Wie bei einem Tsunami zieht sich die Welle gerade zurück und dann rollt sie los. Das erwarten wir auch in Gifhorn.“

Ähnlich ist die Lage in der Insolvenzabteilung des Amtsgerichts Gifhorn - noch. Keinen Anstieg der Insolvenzzahlen meldet Direktorin Angelika Braut. „Die Gründe liegen einerseits in den zur Zeit noch greifenden Maßnahmen der Bundesregierung“, darunter Zuschüsse und Darlehen an Betriebe und die erweiterte Gewährung von Kurzarbeitergeld.“ Und vieles könne aus einem anderen Grund noch nicht messbar sein: „Die Schuldnerberatungsstellen sowie die Anwaltskanzleien, die in dem in Privatinsolvenzen zwingend vorgeschalteten außergerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahren tätig sind, werden darüber hinaus in ihren Arbeitsabläufen während der Monate März bis Mai ebenfalls beeinträchtigt gewesen sein.“

Prognose: Mehr Insolvenzanträge im Herbst

Bislang verlief bei den Insolvenzen ähnlich wie in den Vorjahren. Mit rund 70 Prozent ist der Anteil an Privatinsolvenzen relativ hoch. Das liege aber im Trend der letzten fünf Jahre. Eine branchenspezifische Häufigkeit der Insolvenzanträge sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht festzustellen. Perspektivisch werde sich Corona jedoch ziemlich sicher auswirken. „Infolge des Nachlassens der Wirkungen der Hilfsmaßnahmen ist nach meiner Auffassung voraussichtlich ab Ende des dritten Quartals mit einem Anstieg der Insolvenzanträge zu rechnen. In welchem Umfang der Anstieg ausfällt, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht prognostizieren“, so Angelika Braut.

Die IHK Lüneburg-Wolfsburg hatte in den letzten Wochen stets ein Ohr an den Entwicklungen der Firmen. Am Montag beginnt online die vierte Umfrage, bei der Firmen aus der Region ihre aktuelle Situation schildern können. Bislang ergab die Umfrage, die regionale Wirtschaft trotz erster Lockerungen stark von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen: „Fast 23 Prozent der befragten Unternehmen erwarten einen Umsatzrückgang um mehr als 25 Prozent, ein Drittel davon sogar einen Rückgang um mehr als 50 Prozent“. 1100 Unternehmen beteiligten sich. „Gleichzeitig ist die Kundenfrequenz trotz Lockerungen bei mehr als 50 Prozent der Befragten um mindestens die Hälfte gesunken. Und das bei gleichbleibenden Kosten laut 79 Prozent der Unternehmen. Das ist ein lauter Schrei nach mehr Hilfen“, erklärt Andreas Kirschenmann, Präsident der IHK Lüneburg-Wolfsburg.

Mehr Beratungen beim Sozialverband

Dass sich perspektivisch etwas zusammenbraut, merkt auch der Sozialverband Gifhorn. „Wir haben einen Anstieg an Beratungen. Viele brauchen wegen finanzieller Schwierigkeiten Tipps, wo man Hilfe bekommt, sei es etwa beim Wohngeld“, sagt Pressereferent Berko Härtel.

Von Andrea Posselt