Gifhorn

Corona hat viele negative Folgen, es gibt jedoch auch einen positiven Aspekt: Weil es durch die Pandemie in den vergangenen Monaten weniger Verkehr auf den Straßen in Stadt und Kreis gegeben hat, sind die Unfallzahlen deutlich gesunken. Details präsentierte Gifhorns Polizei jetzt der Politik.

Es habe in fast allen Bereichen der bisherigen Unfallstatistik spürbare Rückgänge gegeben, stellte Hauptkommissar Winfried Enderle, Statistik-Experte der Polizeiinspektion Gifhorn, im städtischen Verkehrsausschuss die Bilanz von Januar bis August vor. So sei in diesem Zeitraum die Gesamtzahl der Unfälle im Gifhorner Kreisgebiet von 2903 auf 2423 gesunken – ein Minus von 16,53 Prozent. Um 36,14 Prozent sei die Zahl der Unfälle mit schweren Personenschäden (Tote und Schwerverletzte) zurückgegangen (von 83 auf 53). Acht Menschen verloren dabei ihr Leben, im Vorjahreszeitraum zählte die Polizei im Vergleichszeitraum bereits zehn Unfalltote.

Um 47 Prozent ist im Zeitraum von Januar bis August die Anzahl der schwer verletzten Unfallbeteiligten zurückgegangen (98 im Vorjahreszeitraum, bisher 52 in 2020). Bei den Leichtverletzten liegt die Veränderung bei mehr als 31 Prozent (ein Rückgang von 516 auf 353).

Auch bei den Wildunfällen gehen die Zahlen nach unten

Einen Rückgang um fast 28 Prozent weist die bisherige Statistik der Polizei auch für Unfälle mit leichten Personenschäden aus (340 in 2019, bisher 245 in 2020). Durch weniger Verkehr auf den Straßen hätte auch die Zahl der Wildunfälle von 1077 auf 924 abgenommen – ein Minus von mehr als 14 Prozent. Eine leichte Steigerung von mehr als vier Prozent hat es laut Enderle jedoch bei den Verkehrsunfällen unter Alkoholeinwirkung gegeben: 48 dieser Unfälle zählte die Polizei im Vorjahreszeitraum im Kreisgebiet, 50 waren es bisher in diesem Jahr. Die Zahl der Drogenunfälle stieg von vier auf fünf. Keine Veränderung in der Kategorie „ Unfälle unter Medikamenteneinfluss“: Die Statistik weist – wie auch 2019 – nur einen Fall aus.

Enderle hatte dem Fachausschuss auch die Zahlen für das Stadtgebiet mitgebracht. Bedauerlich sei, dass es in Gifhorn dieses Jahr schon einen Unfalltoten gegeben habe. Die Zahl der schweren Verkehrsunfälle sei jedoch von 14 auf sechs gesunken, die der leichten Verkehrsunfälle von 113 auf 77. Die Zahl der „sonstigen Unfälle“ ging ebenfalls deutlich zurück – von 638 auf 508.

Parkunfälle in der Limbergstraße bereiten Sorge

Auch an den Unfallhäufungsstellen – es handelt sich dabei um Punkte im Stadtgebiet, an denen es in einem Beobachtungszeitraum von drei Jahren häufig kracht – seien die Zahlen „deutlich gesunken“, so Enderle. In Gifhorn zählt die Polizei noch immer die Bruno-Kuhn-Straße/Neubokeler Straße, die Heidland-Kreuzung und auch die B 188/westlicher Zubringer B 4 dazu. Auch der Kreisverkehr an der Hugo-Junkers-Straße zähle zu den Gefahrenpunkten. Durch den Kreiselneubau gehöre die Unfallhäufungsstelle Calberlaher Damm/Bergstraße/Lehmweg der Vergangenheit an, führte Enderle aus. Gedanken müsse sich die Politik jedoch über Gifhorns Limbergstraße machen. „Dort beschäftigen uns immer wieder Parkunfälle“, berichtete der Polizeihauptkommissar.

Von Uwe Stadtlich